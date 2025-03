Uskoro počinje Porin, glazbena nagrada godine: Pogledajte nominacije

Večeras će se u Karlovačkoj dvorani Mladost održati 32. dodjela glazbenih nagrada Porin. Ova prestižna manifestacija simbolično će se održati u 32 kategorije, a najviše nominacija osvojili su grupa Chui s pet, te Baby Lasagna, Mia Dimšić i Psihomodo pop s četiri nominacije.

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Tko će sve nastupiti i tko je nominiran?

19.23 - U bogatom glazbenom programu nastupit će neka od najpoznatijih imena hrvatske glazbene scene, među kojima su Prljavo kazalište, Ana Širić & Damir Urban, Pavel, Antonela Doko, Tonči Grabušić Quartet, Martin Kosovec, Krešimir Stražanac i Krešimir Starčević, Vanna & Sergej, Nina Ćorić i Balkan Zoo, Chui, Psihomodo Pop i Mia Dimšić.

Osim glazbenih nastupa, dodjela će privući i mnoge zvijezde na crveni tepih. Očekuje se dolazak Mrleta, Baby Lasagne, Željka Bebeka, Bojane Gregorić Vejzović, Matije i Lu Dedić, Saše Lozara, Indire Levak, Sandre Bagarić i drugih.

Ovo su nominacije:

Album godine

Chui - Do Zvijezda

Mia Dimšić - DRUŠTVENA PRAVILA

Pavel - FM/AM

Psihomodo pop - Vjerujem u čuda

Natali Dizdar - Zadnji dan ljeta

Pjesma godine

Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže - Ako ne znaš šta je bilo

Gibonni - DRVO

Ana Širić feat. Damir Urban - Kažu svi da izmišljam

Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Psihomodo pop - Vjerujem u čuda

Novi izvođač godine

Ana Širić

Baby Lasagna

Martin Kosovec

Najbolji album zabavne glazbe

Rišpet - Lipo mi je tu

Dalibor Brun - Ostala si ljubav moja

Željko Krušlin Kruška i Latino - Zbog tebe vjerujem

Najbolji album pop glazbe

Mia Dimšić - DRUŠTVENA PRAVILA

Pavel - FM/AM

Natali Dizdar - Zadnji dan ljeta

Najbolji album rock glazbe

ŠO!MAZGOON - ALBUN

Jonathan - Everyone else is OK

Psihomodo pop - Vjerujem u čuda

Najbolji album alternativne glazbe

IDEM - CIAO

Nemeček - Prokletije II

Ogenj - REPUBLIKAJ

Najbolji album elektroničke glazbe

Tom Bug & Grooveline - Copy Machine

THE SIIDS - II

Cortex Thrill & Oversound - Manifest

Najbolja ženska vokalna izvedba

Antonela Doko - Ide li nam išta

Natali Dizdar - Dobro je sve

Vanna - Iz inata

Najbolja muška vokalna izvedba

Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Gibonni - DRVO

Martin Kosovec - Maštarija

Najbolja izvedba grupe s vokalom

Goran Bare & Majke - Noćas prelazim rijeku

Parni valjak - Otkad te ne viđam često

Prljavo kazalište - Molim Boga da svane

Najbolja vokalna suradnja

Ana Širić feat. Damir Urban - Kažu svi da izmišljam

Marko Perković Thompson i Hrvatske Ruže - Ako ne znaš šta je bilo

Vanna & Sergej - Dan po dan

Najbolji album jazz glazbe

Tonči Grabušić Quartet - First Take

Jazz orkestar HRT-a; Miron Hauser - Moja Kuba

Lela Kaplowitz - Moj Svijet

Najbolja skladba jazz glazbe

Lela Kaplowitz - Let

Zoran Majstorović - Ovaj ide u lov

Petar Ćulibrk - Sail Away

Najbolja izvedba jazz glazbe

Darko Jurković Charlie - Cathredrals

Tonči Grabušić Quartet - In the Sign of Libra

Zoran Majstorović - Ovaj ide u lov

Najbolje izdanje klapske glazbe

Klapa Dišpet - Jedna ura 'lada - pjesme iz polja

Klapa Filip Dević - Lipe riči

Klapa Kaše - Miholjice

Najbolje izdanje tamburaške glazbe

Miroslav Škoro - BAJA

TS Ravnica - Naših prvih 30 godina

Boris Ćiro Gašparac - NEMA VEĆE ISTINE

Najbolji World Music album

Tamara Obrovac & Stefano Battaglia - Apoxyomenos recomposed

Nina Ćorić & Tamburaški orkestar HRT-a - Lorca, flamenco & tambura

Balkan Zoo & Nina Ćorić - Muzika za ples

Producent godine

Igor Ivanović - Vrime je

Matej Zec - BABAROGA

Nikša Bratoš - DRVO

Najbolja snimka albuma

Chui - Do Zvijezda

Vanna - Dan po dan

Mia Dimšić - DRUŠTVENA PRAVILA

Najbolji album klasične glazbe

Simfonijski orkestar HRT-a & Ivan Repušić - Bersa - Pejačević: Odrazi moderne

Krešimir Stražanac & Krešimir Starčević - Blagoje Bersa: Lieder / Songs

Trio Elogio - Trio Elogio: Quasi ritorno

Najbolja skladba klasične glazbe

Trio Elogio - Acumal, za gitarski trio

Simfonijski orkestar HRT-a & Pascal Rophé - Dystopia, koncert za orkestar

Vokalni ansambl Brevis & Ženski zbor Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku - Horizon

Najbolja izvedba klasične glazbe

Krešimir Stražanac & Krešimir Starčević - Oj sanci, vi šareni sanci, op. 45

Simfonijski orkestar HRT-a & Ivan Repušić - Simfonija u fis-molu, op. 41

Zbor Hrvatske radiotelevizije & Tomislav Fačini - Hänschen klein

Najbolja snimka albuma klasične glazbe

Simfonijski orkestar HRT-a & Ivan Repušić - Bersa - Pejačević: Odrazi moderne

Lovro Merčep & Dubrovački simfonijski orkestar - Lovro Merčep: Dubrovački susreti

Krešimir Stražanac & Krešimir Starčević - Blagoje Bersa: Lieder / Songs

Najbolja produkcija albuma klasične glazbe

Simfonijski orkestar HRT-a & Ivan Repušić - Bersa - Pejačević: Odrazi moderne

Trio Elogio - Trio Elogio: Quasi ritorno

Krešimir Stražanac & Krešimir Starčević - Blagoje Bersa: Lieder / Songs

Najbolji album za djecu

Zagrebački anđeli - Anđele, čuvaru mili

LOJTRICE - DREMLJE MI SE

Ivanka & Mrle - Kišni razdraganci 2

Najbolji album s raznim izvođačima

Tomislav Kralj - 16. VELIKA ROCK EKSPLOZIJA

Branimir Mihaljević - 71. Zagrebački festival

Tomislav Mrduljaš - Melodije Jadrana, Hit ljeta, Split 2024.

Najbolji koncertni album

Vojko V - Live @ Dom sportova

Songkillers - Live at Tvornica 30 godina

Goran Bare & Majke - Live in London

Najbolji instrumentalni album (izvan klasične i jazz glazbe)

Chui - Do Zvijezda

MARKO FIRST - GO-TO-TO !

VLADO SIMCICH VAVA - IL SUONO SENZA PELLICOLA

Najbolja instrumentalna izvedba (izvan klasične i jazz glazbe)

Borna Šercar - Ulyanik

Chui - Tvrdi Sicevi

Igor Geržina - Se è vero che ci sei (Trag u beskraju)

Najbolji video broj

Marko Perković Thompson & Hrvatske Ruže - Ako ne znaš šta je bilo

Mia Dimšić feat. VLATKO STEFANOVSKI - Društvena pravila

Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

Najbolje likovno oblikovanje albuma

Klasja Habjan, Zita Naki, Andrea Šumberac - FM/AM - Pavel - Dallas Records

Dinko Cepak, Marko Nemec, Davor Gobac - Vjerujem u čuda - Psihomodo Pop - Dallas Records / 3PM Media

Marko Babić - Do Zvijezda - Chui - Dancing Bear

POGLEDAJTE VIDEO: Iz Porina o Thompsonovoj pjesmi: "Od srca čestitam. Njegovi su uraci svi po pravilniku i statutu"