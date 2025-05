Hrvati u šoku nakon ministrove izjave o djeci i oružju: 'Zastrašujuće i demotivirajuće'

Možda vas na to da imate djecu nisu potaknule tisuće eura potpora koje dijele gradovi i općine. Možda se niste odlučili na potomstvo radi toga što ćete za bebu od vlade dobiti 618 eura. Možda vas nije motiviralo ni to što sada i drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta možete dobiti i punu plaću, ako zarađujete do 3.000 eura mjesečno. Ali zato ćete odmah poželjeti punu kuću djece kad čujete ingeniozna demografska rješenja našeg ministra demografije Ivana Šipića, koji kaže tko će na ramenu nositi oružje, ako ne bude djece.

Da ne živimo u Sjevernoj Koreji u četvrtak je shvatio i sam ministar. Pomoglo je doduše što su se zgrozili i li mame i tate i demografi i novinari i drugi političari. Pa u četvrtak o izjavi kakve se ne bi posramio ni Kim Jong Un kaže da je zlonamjerno izvučena iz konteksta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zagrepčani u šoku

"Bi li on slao svoju djecu?", pita se Renata iz Zagreba kaže da je Šipićev prijedlog ne bi potaknuo na još djece. "Mislim da postoje druge demografske mjere za još djece, rat nije", kaže Zagrepčanin Tomislav. "Bizarna izjava, mislim da je to ono - kažeš prije nego što razmisliš", dodaje njegov sugrađanin Marko.

Hrvatska izumire, djece je sve manje pa je ministar demografije krenuo u ofenzivu. Buduće majke na rađanje planira motivirati oružjem koja će njihova djeca nositi na ramenu. Čini se da je prozvani Šipić ipak razmislio pa je u četvrtak priznao da se malo zaletio. "Možda ta rečenica nije trebala, priznajem, ali izvučena je iz konteksta", rekao je Šipić. Nije precizirao uključuje li kontekst i obuku iz pucanja koju bi mogao voditi njegov bivši stranački kolega…

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Zastrašujuća izjava'

Ingeniozna izjava ministra Šipića koja podsjeća na najbolje epizode Crne Guje ili Monty Pythona nije oduševila građane, a čini se ni struku. Komentar smo tražili od četiri poznata hrvatska demografa, nitko nije htio pred kamere. Pa smo zato mišljenje o pronatalitetnoj izjavi godine, možda i desetljeća tražili dalje.

"To je toliko zastrašujuća izjava i demotivirajuća za zasnivanje obitelji da ne mogu dovoljno opisati", govori nam kolumnist Telegrama Jasmin Klarić. "Bilo koja izjava koja uključuje djecu i nošenje puške na ramenima nikako ne može biti dobra i suvisla izjava. Demografija kao vrlo bitno pitanje se ne može naslanjati na priču da žene moraju rađati radnike i ratnike", kaže psihologinja Senka Sekulić.

Ni kolege ministri nisu previše oduševljeni načinom na koji se Šipić izrazio. "Zazivati bilo kakav ratni sukob ili smatrati da je broj djece važan zbog nekakve nacionalne sigurnosti - sigurno nije tema o kojoj bismo htjeli razgovarati", rekao je ministar rada Marin Piletić. "To nije ništa izvan onoga što je zapravo trend, a kako to tko kaže, to je sad stvar individualne izvedbe", smatra ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

'Ne možemo se osloniti na ministra'

Nije to prvi put da ministar priča u najmanju ruku slobodnijim stilom. Zaposlio je četiri demografa za savjetnike, možda bi ih katkad prije izjava trebao poslušati. "Ministarstvo je kao dijete koje se tek rodilo, ne možemo mi dati djetetu da odmah uzme štrucu kruha i namaže paštetu i evo ga spremno je za školu. Ne može", ranije je govorio Šipić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pašteta ne može, ali zato oružje može, baš kao u Sjevernoj Koreji. Jasmina Klarića takva logika ne iznenađuje, ipak se, kaže, radi o Domovinskom pokretu. "To je demografska politika kako ju on vidi kao političar ekstremno desne stranke i to zapravo i nije toliko čudno", smatra Klarić. "Ministar je ovime rekao da se ne možemo osloniti na njega što se tiče pitanja demografije. A to mu je glavni posao!", kaže psihologinja Sekulić.

Ipak neke pozitivne stvari poput povećanja porodiljnih naknada Šipiću treba priznati, ali za demografski boom potrebno je puno više od naknada i pušaka. "Ja bih sve političare, ne samo naše nego i svijeta skupio na jedno veliko polje, bez oružja, pa nek se oni razračunaju i puste običnog čovjeka da živi, da radi, zaradi i da uživa u životu", kaže nam Zagrepčanin Tomislav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Djeca su Hrvatskoj itekako potrebna, ali zazivati novi život najavom rata koji donosi smrt - valjda se od toga, ministre, može smisliti nešto puno puno bolje.