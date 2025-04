Šipić se zaletio sa 100 eura po djetetu, pa sve razjasnio: 'Dozvolite mi da ne trčim pred rudo'

Ministar demografije Ivan Šipić pojasnio je ideju koju je iznio u intervju za RTL Danas oko mogućeg uvođenja univerzalnog dječjeg doplatka.

Kaže da je to jedna od opcija koja se ozbiljno razmatra. Tražit će za svako dijete, ranije je izjavio, najmanje 100 eura. No čini se da toj ideji u HDZ-u nisu skloni.

"To je samo jedna od opcija. Podizanjem plaća će doći i do promjena unutar razreda koji su sada mjerilo doplatka za djecu. Već smo bili na jednom sastanku, dozvolite mi da ne trčim pred rudo i ne bacam velika obećanja. Imamo dosta upita”, otkriva i obećava da će na ovom području “doći do velikih zaokreta”.

Ima li Šipić podršku Plenkovića?

Podsjetimo, Premijer Andrej Plenković je jučer poručio da će o novom prijedlogu tek razgovarati.

"Nisam imao vremena o tome s njim razgovarati, vidjet ćemo se sutra pa ćemo raspravljati. Naravno da su sva djeca jednaka, ali nije isto jesu li primanja mala ili velika, mi smo tim konceptom radili na tome da obuhvat bude što veći", rekao je Plenković.

Iz Šipićeva ministarstva objasnili su da je univerzalni doplatak za djecu jedan od modela koji se razmatra, a postupak izrade prijedloga zakona u ranoj je fazi.