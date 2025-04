Dječji doplatak raste? Šipić za RTL Danas otkriva detalje. Spomenuo i Penavu

Tisuće iseljenika vratile su se u Hrvatsku, ali samo nakratko da bi proslavili Uskrs sa svojim obiteljima. A nakon toga ponovno svatko na put kući u tuđinu. O tome što radi Hrvatska da bi se oni trajno vratili, razgovarali smo s ministrom demografije Ivanom Šipićem.

Uskrs je obično vrijeme kada se oni koji rade u inozemstvu vraćaju doma za blagdane. Neke se lome i oko trajnog povratka. Kakav je trend što se tiče povratnika?

Mi imamo dva dva podatka koja su za nas optimistična i puna nade. Jedan je da smo imali 200 studenata upisanih za učenje hrvatskog jezika. Glavnina ljudi mladih i odraslih su obitelji iz Latinske Amerike i diljem Europe - potomci hrvatskih iseljenika. Od 200 upisanih, samo 15 je reklo da ne želi ostati u Hrvatskoj. Svi drugi su ili su pronašli posao, ili su već situirani. Isto tako, u mjesec dana mi imamo 30 potvrda koje je izdalo Ministarstvo demografije i iseljeništva jer mi smo sada tijelo koje u konačnici daje zadnju potvrdu da se krene u finaliziranje rješavanja državljanstva.

Što je s Centrom za povratnike? Najavljivali ste ga na početku mandata, hoće li on zaživjeti?

To je dobra ideja, da se na licu mjesta - tamo gdje ljudi iskazuju najviši i najveći interes za povratak - na jedan način gospodarski regrutira dio ljudi koji žele u pojedinim granama.

Još uvijek je ideja, a kada bi mogla zaživjeti?

Postoje gospodarske komore koje već rade u suradnji s našim veleposlanstvima. Ona nije u začetku, nju treba samo nadograditi, a uz ove sve mjere koje pripremamo i mi.

Krenule su isplate povišenih porodiljnih i roditeljskih naknada. Što od njih očekujete? Što očekujete od te mjere?

Ovo su za nas veliki dani s obzirom na to da ovdje možemo ući u onu izreku obećano izvršeno. Sretna vijest je da su mnogi već sad ovih dana za Uskrs osjetili povećanje na računima. Mi očekujemo da će više od 48 tisuća korisnika dobiti značajna povećanja na računima.

Najavili ste projekt - dječji doplatak. Što će on konkretno donijeti?

Doplatak za djecu, ovakav kakav je, nije više toliko vrijedan spomena - da budem iskren i otvoren. Vlada razmišlja o modelu novog zakona. Ići ćemo s prijedlogom novog zakona.

Bi li se išlo na univerzalni dječji doplatak?

Jedan od prijedloga je i prijedlog univerzalnog, ali o tome će odlučiti Vlada i resorna ministarstva. Mi ćemo se kao predlagatelji založiti da naša djeca više nisu socijalna kategorija.

Koji je iznos za koji ćete se vi zalagati?

Da se puno ne razbacujem velikim riječima, iznosi će sigurno biti drastičnije brojke.

Neka okvirna brojka? S koliko biste bili zadovoljni?

Ja bih bio zadovoljan da svako dijete od 0 do 18 godine života ide s iznosom koji će biti primjeren, a to je cirka najmanje 100 eura. Krucijalna mjera nadogradnje na ovo što sada imamo rodiljne i roditeljske - dječji doplatak. Stvaranje uvjeta u vrtićima, besplatni vrtići - i o tome se razmišlja i to Vlada razmatra do 2030 uvesti.

Treba li poticaj za demografske mjere biti veći od, primjerice, onih izdvajanja za obranu?

To je vrlo nezgodna usporedba s obzirom na okolnosti u kojima mi sada živimo. Ulaganje u obranu je ulaganje isto tako u budućnosti i sigurnost hrvatskog čovjeka, a s druge strane imamo i nacionalnu sigurnost koja je ugrožena i po pitanju demografije. S te strane, mi se zalažemo za značajnija ulaganja i ona jesu značajnija.

Imate četiri savjetnika, je li to previše?

Nije previše. Savjetnici su jedna tema koja je nametnuta, izvrgnuta. Ja sam išao po područjima. Ako ćemo biti iskreni, kada bi secirali i sva druga ministarstva ili sva druga tijela javnih uprava.

Imaju li i drugi vaši kolege po četiri savjetnika?

Koliko ja znam, većina kolega ima taj dio, ali uopće nije pitanje koliko je savjetnika, nego rade li ti ljudi. Ja sam prezadovoljan sa svojim savjetnicima na način što sam okupio tim koji je provokativan i tim koji zna posao, tim koji zna više od mene o tom dijelu, tim koji se godinama bavi temom demografije.

Je li netko možda odustao od naknade? U međuvremenu?

Pa nije pitanje naknade. Uvijek je naknada pravična ako je zaslužena.

Hoće li vam se uskoro pridružiti čelni čovjek Domovinskog pokreta Ivan Penava u Vladi?

Pa gospodin Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, jako dobro je izbalansiran i balansira. Jako uspješno je vodio i vodi još uvijek grad Vukovar.

Dobro, ali ne ide u utrku za Vukovar. Za očekivati je uskoro da će on u Vladu.

On će sigurno dobro doći kao pojačanje. Ne dolazi da bi popunio broj ili da bi samo dobio plaću, nego sigurno dolazi raditi i zato će sigurno pomoći i po pitanju demografskih problema.