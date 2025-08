Hoće li Zelenski i Putin ikad sjesti za stol? Kovačević otkrio kad bi se to jedino moglo dogoditi

Prošla su 22 mjeseca otkad je krenula izraelska operacija u Gazi, ali zadnja dva mjeseca je glad postala glavna vijest. Zašto? Između ostalog i jer je došlo do promjene u dostavi pomoći. Ovo je kronologija: UN je cijelo vrijeme kamionima dovozio pomoć, to je fakt. Tu UN-ovu pomoć zloupotrebljavao je Hamas, to nije fakt - to je tvrdio izraelski premijer, ali zato se dogodila promjena. UN više nema primarnu ulogu.

Na scenu u svibnju ove godine stupa nova organizacija uz podršku američke i izraelske vlade. Broj lokacija na kojima se dostavlja pomoć smanjuje se sa 50 na četiri. Kreću vijesti o tome da izraelski vojnici pucaju na civile koji čekaju u redu. Izrael to sve negira. U međuvremenu doznajemo da je svojevrsni podizvođač te nove organizacije američka privatna tvrtka UG Solutions i sada se javlja zviždač, američki vojnik koji je služio u Iraku i Afganistanu i koji je bio tamo na terenu u Gazi. On optužuje svoju firmu i svoje bivše kolege iz te tvrtke da hice upozorenja ne ispaljuju u zrak Nego u ljude.

"Imate čovjeka, američkog privatnog vojnog izvođača iz tvrtke UG Solutions, koji puca i to ne na prijetnju. Ti su ljudi bili udaljeni 150 do 200 metara od lokacije, napuštali su to područje. Nisu predstavljali nikakvu prijetnju, ni na koji način, a još manje da bi bilo potrebe pucati iz samoobrane. A on puca u njihovom smjeru."kazao je bivši zaposlenik UG Solutions Nihony Aguilar.

"Bit ću jasan. Optužbe gospodina Aguilara glede upotrebe sile su lažne", kazao je David Panzer, odvjetnik tvrtke UG Solutions

Tako iz te tvrtke sve demantiraju i iz Reutersa navode da ne mogu nezavisno potvrditi TO što ovaj zviždač tvrdi - ali opet njegove riječi ovaj tjedan prenose i BBC i brojni drugi - paralelno danas se očekivala vijest da Izrael kreće u potpunu okupaciju Gaze, ali sastanak kabineta na kojem se trebala donijeti ta odluka je ipak odgođen.

O svemu tome u RTL Direktu Ivan Skorin razgovarao je s bivšim veleposlanikom u Moskvi Božom Kovačevićem.

Mislite li da će ovo svjedočanstvo zviždača išta promijeniti?

Mislim da hoće, medijske reakcije us burne, cijeli svijet se uzbudio i to podsjeća na Edwarda Snowdena. Pokazalo se da je sve što su oni pustili u javnost bila istina. Ja pretpostavljam da s jednakom vjerojatnošću možemo tvrditi da je i ovo istina. Izrael i UG Solutions demantiraju njegove navode, ali ne mogu demantirati da je stotinjak ljudi svaki dan ubijeno u pokušaju da dođe do pomoći.

Cijelo vrijeme Izrael se brani na dva načina ili da se to nije dogodilo ili da ako se dogodilo da je Hamas odgovoran?

Hamas je odgovoran za sve - i kad Izrael puca i kad Izrael uskraćuje dostavu humanitarne pomoći i Hamas kojega nema na Zapadnoj obali odgovoran za izraelsko teroriziranje tamošnjeg stanovništva.

Što bi značila potpuna okupacija o kojoj se danas priča?

Moram priznati da sam iznenađen da se o tome uopće priča jer zapravo Gaza i jest pod okupacijom. Gaza je i prije ove vojne intervencije, nakon terorističkog akta Hamasa, bila zapravo pod izraelskom kontrolom. Moram priznati da mene čudi da Izrael koji je na nevjerojatno dovitljiv način gotovo uništio Hezbolah. Izrael koji je pokazao šta može učiniti u srcu Irana ubivši tadašnjeg vođu Hamasa, ubivši iranske generale i znanstvenike - da ne bi mogao detektirati borce Hamasa i eliminirati ih u kratkom roku. Mislim da je razlog za odgodu ovog današnjeg sastanka i uopće razlog za raspravu o tome u procjeni bi moglo doći do ljudskih gubitaka na strani Izraela i da bi taoci mogli biti ubijeni. Pretpostavljam da je stvar u tome da Netanjahu uopće nije stalo do talaca. Izrael kaže: Ovaj dio Gaze nismo dosad napadali jer pretpostavljamo da su tamo taoci. Pa mogli su oslobodit taoce a ne poubijat 60 tisuća ljudi.

Što bi bilo različito u zadnja 22 mjeseca, što bi sad u toj potpunoj okupaciji taj novi moment?

Sustavno istjerivanje palestinskog stanovništva, ukinuli bi i organizaciju GP Solutions i prehrana Palestinaca ovisila bi o volji Netanyahua što bi značilo da bi umrlo od gladi. Prema dosadašnjoj politici Netanyahuove vlade. Znači, govorim o Netanjahuu i ekstremističkim političarima u njegovoj Vladi. Nikako se to ne može poopćiti na cijeli izraelski narod jer znamo da neki svaku kritiku politike aktualne izraelske vlasti tumače kao antisemitizam što je potpuno neosnovano

Činilo se ono prije mjesec i pol kad je Amerika zajedno s Izraelom bombardirala Iran - nakon toga da Trump ima te neke poluge da može stisnut Netanjahua - da vrati sve bar u ono stanje primirja - ali kao da je sad ta prilika propuštena?

Pa je propuštena prilika ako pretpostavljamo da je rješenje za tu kriznu situaciju na Bliskom istoku koncepcija dviju država. Ali očito da predsjednik Trump podržava predsjednika Netanjahua u njegovom odbacivanju te koncepcije i u želji da se granice Izraela prošire na cijelu Zapadnu obalu i na cijelu Gazu. Predsjednik Trump i Netanjahu su jako dobro surađivali tijekom prvog Trumpovog mandata i na inicijativu Netanjahua Trump je istupio iz sporazuma o nadzoru iranskog nuklearnog programa i uveo sankcije Iranu pripremajući zapravo izravnu intervenciju protiv Irana koja se dogodila u njegovom rugom mandatu. Prave namjere američke administracije mogu se iščitati i iz činjenice da je danas predsjednik predstavničkog doma posjetio ilegalna izraelska doseljenička naselja na Zapadnoj obali, podržao je pravo izraelskog naroda da nastani područja koja mu po biblijskoj predaji pripadaju, od vremena nastanka izraelskog naroda. Po toj logici bi mogli reći Amerikancima da ta zemlja pripada nekom drugom narodu, a ne europskim bijelcima koji su taj drugi narod istrijebili i proveli genocid nad njim

Ukrajina - ultimatum Trumpa Putinu da krene u mirovni sporazum - istječe za par dana - što će se dogoditi kada Putin po tko zna koji put prekrši to?

Pa može se dogoditi kao i dosad- da ni predsjednik Trump ništa ne napravi. Jer znamo da je on mnoga bombastična obećanja dao koja nije izvršio. Ali ne treba potpuno previdjeti činjenicu da je i predsjednik Trump zaprijetio mogućom upotrebom nuklearnog oružja protiv Moskve. Znamo da su i neki u Ukrajini i neki u Americi govorili, i predsjedniku Bidenu, a i predsjedniku Trumpu, da su sve dosadašnje ruske crvene linije zapravo blef. Jer i te su linije bile prekoračene pa se ništa strašnije od onog što se inače događa nije dogodilo. I dakle, neki iz Ukrajine i neki iz Amerike su sugerirali predsjedniku Trumpu da napadne izravno Moskvu, jer to bi navodno trebalo naučiti pameti Putina i njegovu nomenklaturu I primorati da pristanu na pregovore pod američkim uvjetima.

Vidjeli smo da je ruska strana prilično mirno reagirala na tu američku prijetnju. Treba reći da je i Rusija nekoliko puta kroz usta Dimitrija Medvedeva zaprijetila mogućom upotrebom nuklearnog oružja. Ja se nadam da se neće dogoditi ništa samo zbog toga što Putin neće izvršiti Trumpov ultimatum u roku koji je Trump odredio. Predsjednik Putin općenito ne pristaje na ultimatume i njemu je prioritet normalizacija američko ruskih odnosa kao pretpostavka za rješavanje ukrajinskog pitanja. A predsjednik Trump želi brza rješenja i u okolnostima u kojima ih nije moguće postići.

Vjerujete li vi da će do kraja ove godine sjesti za stol Zelenski i Putin - vaša procjena?

Sumnjam. Jedino ako bi se dogodio neki tako dramatičan pomak na bojištima koje bi bilo jednu ili drugu stranu primorao na pregovore. Zapravo predsjednik Zelenski je spreman i sad pregovarati, ali Putin nije spreman pregovarati dok Rusija ne dođe na granice tih četiriju pokrajina koje je samo djelomično okupirala, a koje je proglasila dijelom svog teritorija. Sumnjam da će doći do tih pregovora i zbog toga što predsjednik Putin ne smatra ni predsjednika Zelenskog ni bilo kojeg drugog mogućeg ukrajinskog predsjednika partnerom za ravnopravne pregovore.

Rusija, najprije s Amerikom želi dogovoriti normalizaciju odnosa, što s ruske strane podrazumijeva rusko pravo na definiranje interesnih zona, što zapravo znači da Putin zamišlja da bi on i Trump danas mogli granicu u Europi povlačiti onako kako su to Staljin i Roosevelt činili 1944. i 1945.