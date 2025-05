KAKVA DOBRA IDEJA / A što da svaki dan radimo pola sata kraće? Španjolci pokrenuli revoluciju i skratili radni tjedan

Od Izraela smo posudili pravila za trgovce, a od Španjolske bismo trebali kraći radni tjedan. Prođe li vladin prijedlog, Španjolci će umjesto osam, raditi 7 i pol sati dnevno. To znači dva i pol sata rada manje tjedno. I nije to prvi primjer da se raditi ne mora od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati. Diljem svijeta mnogi rade četiri umjesto pet dana tjedno, a rezultati uglavnom potvrđuju - zadovoljniji su i radnici i poslodavci