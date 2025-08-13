Vrućina guši, cijela Hrvatska gori i na +40, ali neki su otkrili gdje je spas: 'Kao druga klima!'

Ekstremne vrućine nastavljaju se diljem obale i dalmatinskog zaleđa. Gradovi se približavaju svojim temperaturnim rekordima, a najtoplije je i danas bilo u Kninu. Ipak, raditi i živjeti se mora, pa i na + 40.

Dok cvrčci cvrče u krošnjama borova, a sunce nesmiljeno prži, ulazak u more je spasonosan. I za najtoplijeg dijela dana plaže su bile prepune. Recepti za rashlađivanje su slični.

"Nastojimo dosta piti, ali ne alkohol. Ne možete puno napraviti osim otići u vodu i rashladiti se ondje, ne puno. I šešir je dobar jer sunce prži kao u paklu", kaže Nijemac Max, a Milorad Ćustić iz Murvice nakon izlaska iz mora karta u dubokoj hladovini: "Iz mora u hlad, točeno pivo, a uvečer klima, noću klima, i to je to. Onda je nekako podnošljivo."

Onima koji rade na otvorenom, na radnom mjestu je danas gorjelo. Anka na zadarskoj tržnici prodaje svoje povrće.

"Jako je teško. Puno tekućine se pije, puno ledene vode se donese od kuće i tako gasimo žeđ. Nije jednostavno, a mora se", kaže Anka jer bez obzira na visoke temperature, dozrelo povrće treba prodati kako ne bi propalo: "Ni to što smo u hladu ne pomaže ništa. Ovo je plastika iznad gori, ovo je isto ka da ste kako bi rekli ispod peke."

Na otvorenim terasama kafića nemoguće je bilo sjediti, a konobarima raditi.

Ivan Repić, voditelj kavane u Zadru: "Strašno! Ni ventilatori ne pomažu, ne pomaže ništa jer ovo je 40 stupnjeva. Znači, katastrofa. Ali, trudimo se, malo dajemo pauze, malo dajemo slobodne dane jer ovako na ovu vrućinu posla baš nema, pa se trudim da olakšamo svima - kaže voditelj kavane na zadarskom glavnom gradskom trgu."

Za ovog toplinskog vala prekjučer su i Šibenik i Dubrovnik oborili svoje temperaturne rekorde otkako imaju mjerne postaje. Šibenik s 39,5°C, Dubrovnik na pola stupnja do toga s 38,9 °C. Najtopliji je danas bio Knin s gotovo 40 stupnjeva (39,4°C) što je ipak gotovo tri stupnja manje od svehrvatskog rekorda u Kninu 10. kolovoza 2017. (42,3°C).

Pržilo je i na zagrebačkom asfaltu. Na otvorenom samo oni koji su morali nešto obaviti.Brzo su se sklanjali u klimatizirane prostore.

"Inače imam problema sa srcem i tlakom, teško je. Vruće je, guši", kaže Ika Reštić dok čeka tramvaj, a mladi Ivan Račić iz Samobora jedva se čeka vratiti kući: "Strašno. Ja inače nisam ovdje iz Zagreba, ali kad sam došao ovdje, strašno, prevruće. Jednostavno ne mogu. Jedva čekam doći kod sebe doma u breg, u hlad, da se odmorim malo, ne mogu pod ovim suncem.

"Sjedim doma pod klimom. Ovo drugo ne pomaže ništa, samo klima", dodaje u prolazu Hido Salkanović.

Nekima je ipak pomogao odlazak iz grada na planinu. Za 15 minuta vožnje žičarom Zagrepčani su osvježenje tražili na tisuću metara nadmorske visine. Na Sljemenu temperatura daleko ugodnija.

Valentina Burazer kaže: "Puno je bolje nego u Zagrebu. Čim smo se popeli gore, osjetilo se da je druga klima. Sigurno 10-ak stupnjeva niže nego u gradu", kaže Valentina Burazer, a Nataša Jajtić, koja inače planira, kaže da su danas ipak došli žičarom:" U gradu je sparno i vruće, a tu je ugodno. Čak bi se moglo reći i prohladno kad puše vjetar."

"Hladnije je definitivno, a i lakše je disat. Zrak je čišći", zaključuje i Zagrepčanin Stefan Muža.

Svi mogući načini rashlađivanja bit će potrebni i sutra. Toplinski val se nastavlja, pa će i Sljeme imati više posjetitelja nego inače.