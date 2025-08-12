'Vatra, dim... takorekuć glava mi gorjela!' Strašna svjedočanstva iz Dalmacije

Nakon duge noći bez predaha, borba s vatrom nastavila se i tijekom dana. Vatrogasci i mještani neumorno su gasili žarišta koja je snažan vjetar ponovno rasplamsao.

Lorenzo Radić iz Jesenica rekao nam je: "Sve je počelo u sekundu, počelo se lagano dimiti. Naravno, ne možemo na svako dimljenje reagirati, ali počelo je buktati i u roku od nekoliko minuta... Mi smo bili tu na terasi i u roku od nekoliko minuta krenuo je plamen, krenulo je sve ovo gorjeti... ali vatrogasci su tu, svi smo tu. Odmah smo reagirali i dobro smo to uspjeli staviti pod kontrolu."

Vatra je progutala 250 hektara površine od Sumpetra do Krila Jesenice. Cijeli dan na terenu je stotinu vatrogasaca. Zapovjednik DVD-a Omiš, Višeslav Pešić, rekao nam je: "Jutros smo tijekom jutra opet imali nekakva izdimljavanja koje su u nekom momentu i zračne snage nadletjele, bacile su tri bombe, tako da smo i to riješili. Danas tijekom dana nadam se u večernjim satima lokalizirati."

Mještani su danas ipak mirniji. Najgore je, čini se, iza njih. Brigita Pušić iz Krila Jesenice govori nam: "Bilo je užasno, bilo je vatre, dima, sunce se nije vidjelo od dima i od vatre. Gorjela mi je, takoreći, kosa i glava, stavila sam krpu namočenu. Ovi su polijevali mene, ja njih, samo da se ne uhvate kuće."

Tomislav Zemunik iz mjesta Suhi Potok prisjeća se kad je zadnji put vidio takav požar: "Zadnji požar kada je ovakav bio, ima 24 godine. Meni je izgorjelo sto stabala maslina. Kuću smo obranili i ovo sada privodimo kraju, nije više ništa ugroženo koliko znam."

Marija iz Krila Jesenice prepričala je trenutke straha: "U 2:30 osjetili smo miris dima, onako mislite, ajde, negdje je daleko, a onda oko 6 je bilo strava. Spustilo se do kuće, vatrogasci su došli u zadnju sekundu i hvala im. Bilo je... evo, apokalipsa."

Vjetar i nesnosna vrućina dodatno su otežali gašenje. Vatrogasci ne posustaju. I dalje su na terenu, spremni ako se vatra ponovno razbukta.