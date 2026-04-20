U hrvatsko selo uložili 3,5 milijarde €, a nemamo ničeg: 'Ovako nam samo prijeti propast'

Vozeći posljednji traktor proizveden u tvornici koja je odavno nestala u stečaju, Antun je zabrinut da istu sudbina ne doživi i hrvatsko selo.

"Problem je u tome što mi danas u selima imamo manje kokoši u dvorištima, nego nekada što smo imali krava", kaže Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

Ivan je u poljoprivredi od malih nogu i navikao je na sve što taj posao traži, no kaže napornim radom više se ne može osigurati i normalan život.

"Jer potiče se nerad, ne potiče se rad, u Slavoniji imate sve više napuštenih gospodarstava jer ljudi više od toga ne mogu živjeti", kaže Ivan Valentić, član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore.

Uloženo 3,5 milijarde eura

U poljoprivredu i ruralni razvoj u posljednjih je pet godina uloženo 3,5 milijarde eura, no prema podacima državne revizije, rezultati ne pokazuju značajan rast poljoprivredne proizvodnje.

"Razlog je taj što se nisu poticala gospodarstva koja rade od 10 do 50-60 hektara, za male smo bili veliki, za velike smo bili mali, za mlade smo bili stari, za stare smo bili mladi i mi nismo nigdje pripadali", kaže Antun Golubović.

Hrvatska je u 2024. godini bila samodostatna samo u proizvodnji pšenice sa 156 posto. Proizvodnja jaja bila je 92, mesa 62, povrća 55, a voća 32 posto domaćih potreba.

Potpore nisu dovoljne

Poljoprivrednici kažu da uložene potpore nisu na pravi način usmjerene povećanju proizvodnje.

"Kroz sredstva ruralnog razvoja ulagano je i u vrtiće i u domove, odnosno vatrogasne domove i u kanalizaciju i mnoge druge projekte", kaže Ivan Valentić.

Sve je to potrebno ruralnom razvoju, no ključ opstanka je, tvrde poljoprivrednici poticanje proizvodnje malih OPG-ova kakvih je u Hrvatskoj najviše.

"Ako sada ne krenemo poticati te male OPG-ove, jest ćemo meso samo svecom i blagdanom, a ne daj Bože rata i zatvaranja granica, onda ćemo biti na velikom postu", kaže Antun Golubović.

"Ako nastavimo dalje ovako kako smo radili nama samo prijeti propast", kaže Ivan Valentić.

Svaki euro važan

U Ministarstvu poljoprivrede kažu kako su svjesni problema, no smatraju da su uložena sredstva pomogla poljoprivrednicima nastaviti raditi i živjeti na selu.

"Mislim da svaki euro uložen u demografsku revitalizaciju je dobro i što treba pozdraviti, treba razgovarati o unapređenju i upravo je to glavni cilj našeg mandata, povećanje domaće poljoprivredne proizvodnje", kaže David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Poljoprivrednici ukazuju na probleme s poljoprivrednim zemljištem, trgovačkim lobijima i nekontroliranim uvozom te plasmanom domaćih proizvoda po cijenama koje ne pokrivaju troškove proizvodnje. Poljoprivreda, kažu godinama ide unazad i krajnje je vrijeme da se to zaustavi.