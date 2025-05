'ISKUŠAVA GRANICE' / Telefonski razgovor Trumpa i Putina ukratko: Ništa od primirja u Ukrajini

I dalje ništa od primirja u Ukrajini. Tako se najkraće može objasniti telefonski razgovor američkog i ruskog predsjednika od kojeg se puno očekivalo. Dok Donald Trump poručuje da odmah počinju pregovori o prekidu vatre, za Vladimira Putina to ne ide bez uvjeta. Božo Kovačević je za RTL Danas rekao: 'Meni se ne čini da je napravljen neki ozbiljan pomak, čini mi se da predsjednik Putin ozbiljno iskušava granice strpljenja predsjednika Trumpa. Putinova očekivanja su maksimalistička. Ako Trump zaključi da je s Putinom nemoguće postizati dealove kako on to kaže, može se dogoditi da se Rusija nađe u daleko nepovoljnije položaju nego li je sad.' Više pogledajte u prilogu