Suze svetog Lovre večeras se najbolje vide! Evo kad će roj na nebu biti najgušći

Odbrojavamo još malo do nebeskog spektakla koji će biti vidljiv iz cijele Hrvatske. Nebo je vedro, a čim se malo smrači, postat će i pozornica za tisuće svjetlosnih tragova vidljivih golim okom.

Fenomen je poznat kao suze Svetog Lovre, a riječ je o meteorskom roju Perzeida koji Zemlja presijeca svake godine u kolovozu. Ponekad se u sat vremena može vidjeti i više od stotinu padalica.

A tome se nadaju posebno na organiziranim okupljanjima večeras, kao što je to, primjerice, toranj na Sljemenu, u Astronomskom centru Rijeka, na Zvjezdarnici na Mosoru, ali i u Slavoniji gdje se u tvrđavi Kolo kod Čepina organiziramo gleda noćas u nemo.

Večer je mlada, još se može pridružiti, a zvijezde večeri tek stižu. Organizatori su se uistinu potrudili da ova astro-gastro večer u Slavoniji ne prođe bez dobre hrane i pića.

Petar Bošnjaković, predsjednik udruge Filia Čepin otkrio je: "Večeras smo pripremili jedan lijepi spoj gastronomije i astronomije. Što se tiče astronomije, imamo razne radionice za djecu i odrasle, a gastronomski dio – slavonski specijaliteti. Imamo ove godine jednu novost, a to je vinska degustacija, gdje prezentiramo devet vrhunskih vina iz Slavonije. Nakon toga, kad lagano padne mrak, imamo jedan lijepi kviz s bogatim nagradama".

Tu je i teleskop jer se večeras gleda pun Mjesec i možemo gledati Saturn u večernjim satima. Pojasnio je i što su Perzeidi: "

Nastali od kometa Swift-Tuttle koji prolazi svake 133 godine oko naše Zemlje, to jest oko Sunca. I ovi mali meteori što vidite da padaju, ti svjetlosni tragovi su zapravo veličine zrna pijeska ili par milimetara do par centimetara, ali obasjavaju cijelo nebo.

Vide se okom, nisu nam potrebni teleskopi. Ne možemo ih čak ni gledati s teleskopom zbog njihove brzine, tako da pronađite neki kutak u nekoj šumici ili negdje izvan mjesta gdje nema puno svjetlosnog zagađenja i možete uživati u čarima", rekao je.

Najbolje vrijeme za promatranje je baš ova noć na 13. kolovoza, ali generalno je vrhunac sredina mjeseca. Što ranije ujutro to bolje, najbolje oko 3-4 ujutro