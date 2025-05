Voće svira, a pas nije samo životinja! Djeca otkrila STEM talente: 'Znanost je svuda oko nas'

Da voće može postati glazbeni instrument, ali i da pas nije samo životinja nego i robot doznali su učenici zagrebačke osnovne škole Ivana Cankara.

"Naučio sam da je ovo jedan strujni krug, moraš primiti u ruku naranču, a desnu ruku stavljaš na drugo voće i dobit ćeš neki ton", objasnio je Luka Momčilović, učenik 4. razreda OŠ Ivana Cankara u Zagrebu.

Učenica 2. razreda Petra Zorić za robota psa kaže da je jako lijep, a dodala je: "I ja bih ga htjela imati kao kućnog ljubimca". Uz igru se lako uči sve pa i najnovija tehnologija modeliranja i 3D dizajna. Tarja je imala pune ruke posla. Napravila je nove naočale.

"Nije bilo tako teško, malo je teže nego što izgleda, ali nije teško jako", kaže učenica 4. razreda. Programiraju i izrađuju svoje robote, zabavljaju se, ali i uče.

"Mislim s obzirom na to da ne volim informatiku ovo je bilo zabavnije nego što sam mislio. Zašto ne voliš? Nekako mi je to dosadno te sve varijable, nije to neka fora, ali roboti su oke - podnošljivo", kaže Lun, učenik 4. razreda.

Djeca maštaju o izumima

Eli Hubak, koja ide u drugi razred smatra da u školi rijetko uče o znanosti i da je zato ovaj dan dobar da se možete naučiti. Svi eksponati za igru i učenje na STEM danu u dvorištu su Osnovne škole Ivana Cankara.

"Kad sam izašla mislila sam da je ovo igra, ali onda sam skužila da je to znanost i probala sam puno stvari koje mi se sviđaju", rekla je Mila Ljubičić, koja ide u 2. razred.

Na ovaj su način, kažu učiteljice, njihovi učenici ovladali novim, itekako korisnim vještinama. "I da vide da znanost nije samo ono što uče u knjigama i učionicama, znanost je svuda oko nas", objašnjava Maja Mačinko, učiteljica tehničke kulture u OŠ Ivana Cankara u Zagrebu.

No, mali kreativci, možda budući znanstvenici i programeri / nisu se predali u svladavanju novih vještina. "U klasičnoj nastavi toga nedostaje zato mi jako puno kroz izvannastavne aktivnosti pokušavamo djecu preusmjeriti u nešto što će se baviti u budućnosti", tvrdi Boris Počuča, ravnatelj OŠ Ivana Cankara u Zagrebu.

U dječjoj mašti nastali su i novi planovi. "Htjela bi na primjer izumiti robote koji bi djeci pomagali da nose torbe za školu", ističe učenica Rita Rogulj.

Kad bi ovakvi programi bili i češći u školama možda bi izuma malih genijalaca - bilo i više.