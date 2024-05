Slovački premijer Robert Fico upucan je nakon sjednice Vlade. Hitno je prevezen u bolnicu. Pogođen je u prsa i trbuh i životno je ugrožen. Kako se u Europi ovako nešto moglo dogoditi? Reporterka RTL-a Ana Mlinarić razgovarala je sa stručnjakom za sigurnost štićenih osoba Juricom Jurjevićem, čovjekom s dugogodišnjim iskustvom. Bio je prvi pratitelj Ivi Sanaderu, a prije nego što je preuzeo sigurnost HNS-a, šef osiguranja ministrima unutarnjih poslova.

Je li tu bilo propusta?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost kada se ovako nešto dogodi može se uvijek razgovarati o propustu. Postoji sada već više video materijala i informacija koje su dostupne, ali bi bilo neozbiljno donijeti neki konačni sud. Naravno, trebalo bi napraviti cijelu analizu. Sve ono što se događalo prije samog atentata kao i ono što se događalo nakon toga, sama evakuacija, njegov transport u bolničku ustanovu, kasnije transport helikopterom u bolnicu koja mu pruža odgovaraju ću skrb i sigurno da te minute i sati će biti ključni hoće li on preživjeti".

Možemo analizirati detalje, znamo da se održavala sjednica Vlade. Je li se moglo dogoditi da osoba s pištoljem bude gdje se održava sjednica?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Koliko sam shvatio oni su imali sjednicu izvan standardnoga sjedišta. No, bez obzira uvijek tamo gdje se održava sjednica ili gdje boravi predsjednik vlade, štićena osoba, mjere osiguranja se poduzimaju kao da se radi o samoj zgradi vlade. Malo je nejasno kako je osoba naoružana došla u tom trenutku u neposrednu blizinu zgrade vlade".

U trenutku kada se događa pucnjava na štićenu osobu prve kategorije kako treba reagirati?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iz ovog videa koji smo mogli vidjeti, ne znam je li on autentičan, a ako je, ispaljeno je jedno pet hitaca, što je svakako previše i bojim se da oni imati ozbiljne probleme, odnosno da će puno toga mijenjati i popraviti".

Nakon prvog pucnja što radi osiguranje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Automatski treba neutralizirati napadača. Paralelno s tim se štićena osoba evakuira u najbliži sigurni prostor, bilo zgrada, auto ili nešto od toga".

Trebaju li oni prema protokolima i svojim tijelima zaštiti štićenu osobu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa zapravo se uvijek u blizini nalazi i sama tehnika i taktika osiguranja štićenih osoba nalaže da se uvijek između štićene osobe i nekoga tko vam je nepoznat nalazi netko tko je na liniji pucnjave".

Kako vam je izgledao dio s evakuacijom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Teško mi je to reći. Vidim da je to išlo vrlo brzo. Pitanje je jesu li imali medicinsku ustanova koja može pružiti prvu pomoć , imali su helikopter... Sve će to biti dio analize koja će se raditi u idućim satima ili danima i ako se sve napravilo kako treba to mu u konačnici može spasiti život".