Selak Raspudić dala zanimljiv odgovor na pitanje što će savjetovati biračima u drugom krugu

Nezavisna Marija Selak Raspudić na predsjedničkim izborima osvojila je 150.435 odnosno 9,25 posto glasova To je treći izborni rezultat u prvom krugu predsjedničkih izbora. U RTL Danas otkrila je koga će podržati u drugom krugu, priprema li se za osnivanje stranke te ide li u utrku za gradonačelnicu Zagreba.

Koga ćete podržati u drugom krugu?

Pa neću nikome davati javnu podršku. Neobična mi je ta ideja. Kao da su moji birači moje vlasništvo pa ih nekome mogu prenijeti. Sigurna sam da oni koji su glasali za mene, nisu glasali za mene zato što su zadovoljni postojećim.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Često govorite da ste centar, tko vam je bliži - Primorac ili Milanović?

Pa meni duopol kao takav nije blizak, zato sam i politički iskoračila potpuno sama kao nezavisna i nestranačka kandidatkinja jer doista želim mijenjati stvari. Pokazalo se da u našem društvu itekako ima prostora za nešto novo.

Dakle, sugerirati svojim biračima nećete ni u jednom trenutku?

Ne. Meni je neobična ta ideja. Oni nisu moje vlasništvo da im ja dajem upute. Ja sam ljude tretirala s poštovanjem. Oni sami znaju odlučiti ono što je najbolje, a i smatram da inače nisam zastupala taj politički put, nego sam otvarala prostor za politički centar koji je sada i dobio svoj snažan glas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hoćete onda za dva tjedna, 12. siječnja izići uopće na izbore?

Izaći ću na izbore i inače podupirem izlaženje na izbore i pozivam sve građane da i sami izađu zato što je to važno. Imali smo sada i to je možda i jedan od razloga za rezultat, jako lošu izlaznost. To nikad nije dobro.

Ali nećete nikoga pozvati niti reći za koga ćete se opredijeliti?

Ne.

Ili prekrižiti listić možda?

Sve je moguće, ali nije na meni da ljude na takav način tretiramo. Oni sami znaju odlučiti.

Rekli ste da vas rezultat obvezuje. Znači li to da ćete krenuti u osnivanje stranke?

Pa mislim da je to u ovim političkim okolnostima doista puno zato što ja nisam netko tko je prikupio protestne glasove. Itekako sam prisutna u političkom prostoru već neko vrijeme. Ljudi smatraju da sam zaslužila da i dalje politički djelujem, tako da sam to shvatila kao jedan tip političke obveze i sigurno ću nastaviti još snažnije dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stranka?

Vidjet ćemo kako sve ljude koji su se okupili u ovoj političkoj priči dalje povezati i kako to formalizirati. Ali zapravo tek počinjemo.

Bliski ste sa Zurovcem. Je li imate neke druge ideje s nekim drugim lokalnim čelnicima se udružiti, pa na takav način formirati stranku. Je li to neka od opcija?

Naravno da svatko tko je konstruktivan je dobrodošao, ali nisam opterećena imenima. Znate i sami da sam ušla potpuno sama, bez ičije političke potpore. To je možda i neobično u hrvatskoj politici, ali je tako bilo i to je pokazalo da ipak ima prostora za određeni rezultat. Ići ćemo sa svim onim ljudima s kojima smo se sada razgranali po Hrvatskoj i koji su pomogli u prikupljanju potpisa i koji su tu cijelo vrijeme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znači li to nekakva ideja nezavisne platforme? Neki MOST 2.0?

Nema ni 2.0 ni 1.0 ni 3.0. Ići ćemo prema tome da se formalizira naše djelovanje. Naravno da ćemo prvo svi međusobno razgovarati. Nulti zadatak je da vidimo uopće koliko trenutačno vrijedimo na političkom tržištu i kako uopće građani reagiraju na nas. Ja sam i osjećala jednu obavezu iskoračiti s obzirom na to da sam se razišla s Mostom, da vidim da li ljudi i dalje podržavaju moj politički put.

Dok je trajala ova kampanja za predsjedničke izbore postavljalo se to pitanje i vama i drugim kandidatima. Je li ovo područje gdje skupljate bodove za lokalne izbore dogodine? Imate li te ambicije? Hoćete li se kandidirati na lokalnim izborima? Pa možda čak i u Zagrebu?

Nisam ušla s takvim tipom političke kalkulacije. Vidjet ćemo što ćemo napraviti sa Zagrebom, ali ono što jesam sigurna je s obzirom na to da sam iz Zagreba i da razgovaram sa Zagrepčanima da ljudi nisu zadovoljni političkim stanjem u Zagrebu. I Zagreb doista vapi za promjenama i to svi primjećuju.

Je li opcija je da vi budete kandidatkinja za gradonačelnicu?

Snažno zagovaram to da se politička situacija u Gradu Zagrebu promjeni i smatram da treba okupiti ljude da se to i dogodi. Ali ne bih sada ništa najavljivala jer nisam u toj fazi niti razmišljanja niti razgovora.

Ali mogućnost nakon Marija za Hrvatsku, Marija za Zagreb. Ili možda vaš suprug?

Nismo uopće išli u tom smjeru. Ja bih vam rekla da nešto postoji. Dakle, nitko ovdje ne mulja. Govorim istinu. Nismo uopće to razradili trenutačno na takav način. Smatram da je Zagrebu potrebna snažna promjena, jer ovo što se trenutačno događa s načinom na koji se upravlja našim gradom nikako nije dobro. Vidimo i po rezultatima da Možemo! uopće nema toliku potporu u gradu Zagrebu.