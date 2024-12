Mijić u studiju RTL-a citirao Hladno pivo, Damira ga brzo poklopila: 'Mate, Mate...'

U studiju RTL-a gostovali su naši izborni analitičari Krešimir Macan i Mate Mijić koji su komentirali što možemo očekivati u nastavku kampanje predsjedničkih izbora te uoči drugog kruga.

Nitko u analizama nije predvidio ovako dobar rezultat Zorana Milanovića, dan poslije kako to tumačite?

Macan: Rekli smo da je jedino što nas može iznenaditi izlaznost i to se dogodilo. Izlaznost je bila niska, a u tom trenutku ne znaš tko će izaći. U anketama ljudi kažu 'Mi bi glasali' i obično ih bude 70 posto, skoro tri od četiri. A ovdje je ni manje od pola glasalo tako da, ne znaš tko je izašao. Po izlaznosti se moglo vidjeti kroz dan da se crvene gore ove lijeve županije, od sjevera do Istre, a onda je cijela Hrvatska prešla. Ali bilo je indikativno da su oni natprosječno što znači, izlazili su Zoranovi.

Mijić: Prave kampanje nije niti bilo niti stvarne rasprave unutar nje niti nekakvih bitnih tema koje su se tu nametnule. Došli smo do toga da je Plenković ovo zamislio da bude referendum o Milanoviću, a završilo je kao referendum o Plenkoviću. Na mjestu premijera bih se doista jako zamislio.

Plenković i danas kaže da nitko osim Primorca nije htio u utrku, ali i da je on izvrstan kandidat - zašto tu izvrsnost nisu prepoznali glasači?

Mijić: Ne bih na mjestu HDZ-a ulazio u to tko je kriv. Ovo bi trebalo biti 'Hajmo se konsolidirati, pokušati zajedno spasiti obraz stranke u drugom krugu' jer ovo sada od kampanje Dragana Primorca kojem su oni onako, malo usput pomagali, postaje kampanja za HDZ u koju se oni svi moraju uključiti i onda će to i biti tako. Mislim da će onda u dijelovima zemlje telekom mreža padati i operateri neće moći taj pritisak telefonskih poziva i poruka podnijeti. Mislim da svatko tko je preko HDZ-a dobio makar poklon za Svetog Nikolu će ovih dana dobit poziv ili poruku da u drugom krugu izađe na birališta.

Jesu li ovo personalizirani izbori, najviše od sviju? Koliko HDZ može doprinijeti?

Macan: Ograničenje je da ne možete napraviti čudo, ali možete bolje od ovoga. Popodne su dolazile informacije da oni spavaju, da nitko ništa ne radi. Dakle, čim oni ne zovu, automatski ljudi ostanu doma dakle, nije nikakva panika, nema nikakvog dizanja, ali postoji ograničenje ako ih kandidat nije impresionirao. Očito ih kandidat nije impresionirao, ne mogu se s njime identificirati i onda imaju problem: zašto bih se ja uopće trudio? Znači, ako ga zovu, taj čovjek će možda ostati doma. To je velik izazov u HDZ-u.

Mijić: Ovo više nije borba za Primorčevu poziciju na Pantovčaku nego borba za pozicije unutar HDZ-a i borba za pozicije na lokalnim izborima.

Milanović je sinoć poslao pomirljive poruke, Plenković mu ne vjeruje - ostane li Milanović na Pantovčaku - je li moguć zaokret u odnosima?

Macan: Drugi je mandat pa nemamo što očekivati što se tiče predsjednika jer on nema ponovnog izbora ali, što je rekao Mate, možda bude išao za premijera. Mislim da će on pokušati dati tu ruku kao što je rekao, ionako ova dva tjedna mora ići pomirljivo pa će nakon inauguracije možda pokušati jer moramo riješiti u diplomaciji, neke stvari moramo riješiti. Tu će onda pokušati biti nekih kompromisa, a ako ih ne bude, on će reći 'Ja sam dao lijevu, ja sam dao desnu, nije išlo' i onda će se opet možda vratiti.

Hoće li Plenković prihvatiti tu ruku?

Mijić: Ne djeluje mi da će se karakter njihovog odnosa naročito mijenjati zato što tu ima jako puno ega. Bojim se da ćemo ostati osuđeni na ta stalna prepucavanja, na tu tvrdu kohabitaciju. Samo, nadajmo se ovaj put da će se, kao što je Krešo rekao, barem neke stvari riješiti, da državni interes neće biti ugrožen zbog dva ovna na brvnu.

Ova dva tjedna bit će ključna za Primorca. Što onda možemo očekivati? Čuli smo Ivanu Kekin kako je pozvala svoje birače da glasuju za Milanovića, što s ostalima?

Macan: Tu s ubrojke vrlo jasne. On već sad ima prednost. Ako izađe ovih malo što ih je izašlo, onda je on već na 57-58 posto, dakle, to je jasno da je favorit za drugi krug. Primorac nije impresionirao desnicu. Nije bilo nikakvih poruka za desne birače, a možda nije bilo nikakvih poruka. Za desne, bilo je pokušaja tu sa Srbijom, da ćemo zaustaviti Srbiju na europskom putu, ali to nije bilo dovoljno. Mislim da bi bilo i licemjerno da krene s nekim novim desnim porukama, možda malo nešto usmjeriti. Mislim da je ova bitka za kandidata izgubljena.

Mijić: Možemo je prije šest mjeseci odbilo bilo kakvu koaliciju s SDP-om što je možda koštalo ljevicu pobjede na izborima i šanse da formiraju vladu. A sada vidimo da su se ipak stavili pod skute SDP-a i Zorana Milanovića, možda u skladu s onim stihom Hladnog piva: 'Kad se stisnem uz tvoje toplo dupe, meni je super'.

Mate Mate, malo izlaziš iz okvira. Za kraj, mislite li da su sučeljavanja nužna i kome mogu biti korisna?

Macan: Možda Milanović izbjegne sva tri sučeljavanja. Ako ih izbjegne, a ima smisla da ih izbjegne jer u principu ne može ništa poći po krivu... A opet bi moglo biti, ako bude teška kategorija protiv pero lake, znate kako je kad završe u istom ringu dvije različite kategorije, ova druga nagrabusi.

Mijić: U sučeljavanjima Milanović riskira, ali jako malo jer, on je tu političkih teškaš, prednost je velika, možda ipak pokazati tu otvorenost i spremnost da se sučeljava.

Macan: Građani očekuju sučeljavanje.