Zvoni li u HDZ-u crveni alarm nakon debakla? Stručnjak: 'Pranje ruku od njega više nije opcija'

Mršavih 19,35 posto potpore birača Draganu Primorcu i na korak do velikog trijumfa s 49,1 posto potpore je Zoran Milanović. Gotovo bez ikakvog angažmana u kampanji, u koju se skoro pa prošetao, aktualni predsjednik bio je na korak da sve riješi u prvom krugu izbora.

Ipak, to 'malo' dovoljno je da birači moraju ponovno na birališta za dva tjedna dati svoj konačni sud. Primorac je u izbornoj noći satima bio zaključan iza zatvorenih vrata u HDZ-ovom stožeru, kamere nisu mogle zabilježiti njegove reakcije na ankete koje su ogolile potpuni debakl, izašao je tek nešto prije 22 sata, podigao palac prema gore. I sve pod budnim okom predsjednika Vlade Andreja Plenkovića kojemu je kimanjem glave dao znak iz publike da može početi govor.

Primorac je najavio borbu i kampanju već od ponedjeljka ujutro, a RTL-ov politički komentator Mate Mijić kaže da u drugom krugu HDZ mora spasiti svoj obraz.

'Pranje ruku od Primorca nije opcija, ovo je poraz HDZ-a i Plenkovića'

"To sad više nije stvar pobjede, koliko dizanja svog kandidata iznad stranačkog rejtinga kako bi poslali poruku da stranka nije u krizi prije lokalnih izbora. Pranje ruku od Primorca kod ovako slabašnog rezultata nije opcija jer ovo će se gledati kao rezultat HDZ-a i Andreja Plenkovića. Da je Primorac podbacio u širenju biračke baze iznad stranačkog rejtinga, to bi bio njegov osobni neuspjeh, ali budući da nije ni blizu stranačkom rejtingu u prvom krugu, to je poraz stranke i njezinog predsjednika Plenkovića", smatra Mijić.

Ako poraz i neće biti samo Primorčev, pobjeda je ipak gotovo isključivo Milanovićeva jer on je okupio jedinstvenu biračku koaliciju oko sebe, nastavlja naš sugovornik.

Milanovićeva pobjeda redefinira odnose na ljevici

"Ali na toj pobjedi SDP može graditi. Vidimo već sad da se Možemo! želi uvući pod njihove skute, a još do prije pola godine odbijali su bilo kakav spomen koalicije. Milanovićeva pobjeda može dovesti do redefinicije odnosa, prvenstveno na ljevici, ali da bi se na tome kapitaliziralo, SDP će morati ozbiljno raditi neovisno od Milanovića. Noćas su Zoranu Milanoviću zvonili telefoni od brojnih čestitara, a u HDZ-u sasvim sigurno zvone telefoni mnogim stranačkim dužnosnicima kojima Andrej Plenković nema puno lijepoga za reći", ističe Mijić.

