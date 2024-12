Macan ogolio zašto se Primorac raspao, a za Milanovića tvrdi: 'Da je imao to, bilo bi gotovo'

Satima se Dragan Primorac skrivao u pokrajnjoj sobi Westina u kojoj se zatvorio u pratnji zaštitara, s njim je bio Andrej Plenković, i teško da bi osmjeh koji su navukli oko 22 sata kad su izašli u Kristalnu dvoranu mogli popraviti dojam da je to bila reakcija gubitnika.

Već prve izlazne ankete pokazale su trijumf Zorana Milanovića na predsjedničkim izborima, na trenutak se čak činilo da neće biti drugog kruga, ali do kraja večeri iskristaliziralo se da je Milanović s 49,09 posto potpore birača izašlih na izbore pomeo glavnog izazivača Dragana Primorca koji je ostvario mršavih 19,35 posto.

Milanović je do sjajnog rezultata stigao gotovo ne oznojivši se, gotovo da nije imao ni kampanju, a to potvrđuje i RTL-ov politički komentator koji se prisjetio jednog od komentara nakon prvog i jedinog sučeljavanja da je "Milanović prošetao kroz kampanju".

Milanoviću će biti dovoljna sučeljavanja

"To je bilo dobro promišljeno s obzirom na to da on zna ponekad 'iskočiti iz tračnica' i napraviti svima nered, baš kao kad vlak iskoči. Ovo je bio najbolji pristup i pokazalo se da ga je zamalo doveo do pobjede u prvom krugu. Ipak, činjenica da nije imao pravu kampanju koštala ga je tog prvog kruga - na kraju mu je nedostajalo samo 4000 glasova. Da je imao malo imalo jaču kampanju, dobio bi te glasove", smatra Macan.

A onda bi stvar bila riješena već u prvom krugu. Ovako, ide se na drugi krug kampanje. Znači li to da bi se Milanović mogao više angažirati?

"Morali bi nešto poduzeti, iako se ne moraju previše nervirati. Trebali bi pokrenuti barem neku vidljiviju kampanju jer dosad nije bilo ništa konkretno. Njima će biti dovoljna sučeljavanja. Svi su gledali dosadašnja sučeljavanja; ono na RTL-u imalo je veliku gledanost, čak iako nisu sudjelovala njih dvojica", smatra Macan.

Gladijatorski okršaj

Na pitanje koliki bi bio interes ako se sučele Milanović i Plenković, odgovara da će to biti pravi politički "gladijatorski" okršaj.

"Sjećamo se kad smo svi s nestrpljenjem čekali sučeljavanje Bernardić-Plenković i na kraju je bilo baš zabavno. Bit će stvari baš onako da gledamo uz kokice, bit će sigurno dobrih memova, fora i momenata, ali pitanje je koliko je Primorac spreman izdržati toliki pritisak i broj rundi. Milanović to može", smatra Macan.

Milanović je odličan retorik, izuzetno okretan u nastupima, poentiranjima - može li se Primorac nositi s njegovim karakterom?

'Primorac se raspao'

Macan smatra da je problem Primorca u tome što dojam, koji je stvarao godinama, nije izdržao u stvarnom političkom trenutku. S druge strane, Milanović sustavno gradi i održava svoj dojam.

"I već svi znamo kakav je on predsjednik s karakterom. Primorac je gradio određeni dojam, sudario se s političkim momentom, i raspao se. U nultim istraživanjima Primorac je stajao jako dobro, ali kad je sve postalo stvarna politika, pokazalo se da nema dovoljno sadržaja ni čvrst karakter", rekao je Macan.

O pitanju sadržaja, poruke koje je i u izbornoj noći poslao Primorac, gotovo su identične porukama koje je rekao iza njega Plenković. Gotovo se vidi isti rukopis. Je li to možda problem? Za Macana nije i smatra da je to u redu, ali mora imati još jedan sastojak.

'Je li mašinerija HDZ-a htjela dati lekciju Plenkoviću?'

"Ali moraš biti autentičan, biti sposoban dodati nešto svoje i ne biti pritom previše. Kao Kamala Harris u kampanji – tehnički dobro odrađeno, ali nije mogla dobiti izbore jer nije bila dominantna kandidatkinja", poentira Macan.

Već u nedjelju navečer čuli su se komentari da je HDZ-ova mašinerija "zakazala" i da je to jedan od razloga Primorčeva podbačaja. Za Macana, jedna stvar je jasna: "Mašinerija uopće nije radila, netko je rekao mašineriji da ostane doma. Zašto - ne znam i to je pravo pitanje. Jesu li htjeli dati lekciju Plenkoviću: 'Nemoj nam raditi to što radiš?'. Ali on i dalje je predsjednik stranke i Vlade", ukazuje naš sugovornik.

Ipak, i Plenković je u nedjelju navečer poslao jasnu poruku da je Primorac jedini htio ući u politički ring te da nitko od čelnika HDZ-a to nije htio.

Može li HDZ mobilizirati svoje članove?

"I to je točno, tu ima neka priča oko odabira njihova kandidata. Realno - jedino je Primorac htio biti kandidat, sve druge bi tjerali puškom da to budu", govori Macan.

Na pitanje, može li HDZ u drugom krugu mobilizirati svoje članove da izađu na izbore, Macan odgovara da bi mogli te da bi nakon ovakvog rezultata Primorca morali podignuti to na 30 posto u drugom krugu. "Ili će Plenković imati problem. On će natjerati forme radi da dobije nešto više od rejtinga HDZ-a, što bi mogli dobiti automatizmom i onda će reći: 'Mi smo odradili što smo mogli u ovim okolnostima i to je - to'."

