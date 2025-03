Incident na Noćnom maršu na istoku Hrvatske: 'Jajem su pogodili dijete (6)'

Večeras se u diljem Hrvatske odvijaju mirni prosvjedi za ženska prava u Hrvatskoj. Jedan takav bio je i u Osijeku, a na kojem je došlo do incidenta.

Uz ritam bubnjara iz inicijative Noćni marš Osijek i zviždaljki te istaknutih brojnih transparenata, povorka je krenula sa središnjeg Trga Ante Starčevića. Nekoliko stotina okupljenih kretalo se Kapucinskom ulicom, Ulicom Europske avenije sve do Parka Kralja Držislava u kojemu su kod Školjke uz glazbeno-scenski program upućene poruke, inicijative i zahtjevi državnim institucijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No već, na samom početku došlo je do neprimjerenih scena.

Foto: Čitateljica Danas.hr

Čitateljica, koja je na marš došla s prijateljicama, nećakinjom i nećakom koji ima šest godina, kaže nam da čim je prosvjedna šetnja krenula, nekolicina muškaraca je počela vikali 'Komunizam, hrvatska djeca'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uz povike, počeli su bacati jaja i pogodili su dijete od šest godina.

Foto: Čitateljica Danas.hr

Cijeli slučaj prijavili su policiji, te kako neslužbeno doznajemo četiri muškarca su prijavljena.

Za što se marširalo?

I ovogodišnji, treći po redu, Noćni marš organizirala je inicijativa Noćni marš Osijek u kojoj je sudjelovao i osječki Centar za mir, nenasilje i ljudska prava čija je izvršna direktorica Natalija Havelka istaknula da „se marširalo za bolje radne uvjete svih radnica i dostojanstvene plaće, da radna mjesta, domovi, ulice, obrazovne institucije, zdravstvene ustanove ne budu mjesta nasilja i da žene sustav mora zaštiti“.

Ne postoji organizirani sustav ranog prepoznavanja i prevencije nasilja, kao ni kontinuirani rad na unapređenju nenasilnih metoda rješavanja sukoba u vezama, braku i obitelji, tvrdi Havelka. Dodala je kako je hrvatsko zakonodavstvo manjkavo po pitanju obveza odgovornih osoba u zdravstvenim ustanovama kada liječnik ili drugi zdravstveni djelatnik bude optužen za kazneno djelo koje je nespojivo s obavljanjem zdravstvene djelatnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marširamo upravo na Međunarodni dan žena i želimo osnažiti naše sugrađanke i sugrađane da imamo priliku mijenjati stvari na bolje, imamo priliku da se naš glas čuje. Kroz program Noćnog marša dotaknuli smo se tema sigurnosti žena u zdravstvenom sustavu, prava na slobodno odlučivanje o vlastitom tijelu, važnosti građanskog angažmana ali i odnosima prava i moći, kazala je Mirna Šmit iz inicijative osječkog Marša.

Također ističe da se svakodnevno čuje kako žene danas mogu uživati brojna prava i slobode koja prije nisu."S tim se možemo složiti, no ono što odbijamo prihvatiti je narativ da su žene i muškarci ravnopravni i da feminizam danas nema svoju osnovu", poručila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Živimo u nesigurnim vremenima'

Anita Blagojević, redovita profesorica ustavnog prava s Katedre ustavnog i europskog prava Pravnog fakulteta u Osijeku koja se niz godina bavi rodnom ravnopravnošću tvrdi da živimo u nesigurnim vremenima u kojima teme prava žena i rodne ravnopravnosti nisu prioritetne teme bilo koje vlasti.

U Hrvatskoj je problem što ta tema nije političarima jedan od prioriteta i to već jedan duži period, ustvrdila je Blagojević.

Kazala je i da je Zakon o pobačaju čekao 26 godina da Ustavni sud prosudi je li Zakon koji regulira to područje u skladu s Ustavom a onda je taj Ustavni sud rekao da Sabor treba u roku od dvije godine donijeti novi Zakon o pobačaju no prošlo je šest godina a novog Zakona koji regulira to područje još uvijek nema.

Veselinka Kastratović, aktivistica, pravnica u Centru za mir nenasilje i ljudska prava Osijek smatra da su žene danas žrtve diskriminacije na jedan specifičan i prikriven način nego ranije, posebice kako se pogoršava ekonomska situacija u državi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pisac Davor Špišić poručio je: "Ako je jedna moja sestra neslobodna nisam ni ja slobodan ili ako i jedna moja sestra trpi zlostavljanje i ja ga trpim!"

Neformalnu inicijativu Noćni marš Osijek čine Centar za mir nenasilje i ljudska prava, Dkolektiv organizacija za društveni razvoj, Nansen dijalog centar, Neformalna inicijativa mladih Mladforma, PLANTaža.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U glazbeno-scenskom programu nastupila je Dora Vestić i artistička grupa Flamingos s vatrenim plesom.

POGLEDAJTE VIDEO: Još uvijek je jako puno razloga zbog koji žene trebaju izaći na ulicu