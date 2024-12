Plenković: 'Dragan Primorac je želio biti kandidat, nitko drugi u HDZ-u nije htio igrati ovu utakmicu'

Nakon govora Dragana Primorca, izjavu je dao predsjednik Vlade Andrej Plenković i zahvalio se građanima koji su sudjelovali na izborima za predsjednika, trećim ove godine.

"Osjeti se određeni zamor, izlaznost je samo 46 posto. Drago mi je da je Dragan Primorac, nadstranački kandidat kojeg su podržali i HDZ i naših šest partnera, ušao u drugi krug. Od sutra počinje nova utakmica, nova dva tjedna političke bitke za smjer Hrvatske, barem onoliko koliko uloga predsjednika države to dopušta. Dragan će imati našu snažnu potporu, vjerujemo u njegov dobar i pobjednički rezultat za dva tjedna. Milanović zadnjih pet godina nije ništa pokazao, nema program. Unatoč tome, respektiram birače koji su mu dali povjerenje. Očito je prevladala medijska teza da 'sva jaja ne treba stavljati u istu košaru'. To je smiješno, ali tako je kako je. Podsjećam građane na sva postignuća Vlade – rast plaća, strateški ciljevi – sve je to odradila Vlada, a ne Milanović. Držimo zemlju čvrsto usmjerenom prema Zapadu, a ne da nas vuče prema Istoku i Rusiji. Odabir je jednostavan", rekao je Plenković.

Na pitanje je li razočaran, odgovorio je: "Dragan Primorac je želio biti kandidat, nitko drugi u vodstvu HDZ-a nije htio igrati ovu utakmicu. Imao je sav potencijal, bio je ministar, saborski zastupnik, osobno i obiteljski utemeljen. Kao i svaki kandidat HDZ-a, doživio je napade u kampanji. To nije neuobičajeno, ali jest malo žešće. Vidjeli ste u jedinom sučeljavanju da je ispalo kao da je Dragan na funkciji, a ne Milanović – orkestriran napad i s lijeva i s desna. Govorio mi je da tek sad vidi kako je meni bilo sve ove godine."

Odbacio je tezu da je Primorac bio loš odabir. "Ne, on je dobar odabir i ima sve kvalitete za predsjednika. On ujedinjuje, odgovoran je i ozbiljan", rekao je Plenković.

