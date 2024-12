Detalji novog protokola: Ove mjere će od drugog polugodišta vrijediti u svim školama

Zaključana vrata, zabrana ulaska bez najave i osoba koja će morati biti na ulazu - pravila su to koja će od drugog polugodišta vrijediti u svim školama.

"To pada na leđa tehničkog osoblja, a s obzirom na to da imamo manjak tehničkog osoblja većina nas ravnatelja je tražila dodatno zapošljavanje i spremačica i domara. Oni će na smjene dežurati na porti", objašnjava Denis Žvorc, ravnatelj OŠ Petra Preradovića u Zagrebu.

Iz Ministarstva poručuju da je u planu promjena brava na ulazu u školu i stavljanje jednostranih brava na vratima učionica. "Mi smo dobili neke ponude, ali s obzirom na to da puno škola sada traži i da je gužva, neće to sve moći biti napravljeno u svim školama do 7. siječnja, ali u prva dva tri tjedna drugog polugodišta hoće", dodaje Žvorc.

Fuchs najavio hitnu izmjenu pravilnika

Povjerenstvo za izradu prijedloga osnovnih mjera jačanja razine sigurnosti u školama sastalo se drugi put. Točan Protokol o mjerama sigurnosti za sve škole bit će donesen do kraja tjedna. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs najavio je i hitnu izmjenu pravilnika koja će omogućiti zapošljavanje novih djelatnika zaduženih za sigurnost. "Ja namjerno ne želim reći tko bi bila ta osoba, ali svakako bi bila zadužena za kontrolu ulaska i izlaska iz škole, ali i bitno šire od toga. Dogovoreno je da se napravi poseban kurikulum za edukaciju takvih osoba", poručio je Fuchs.

Program edukacije za dva mjeseca izradit će Civilna zaštita u suradnji s Institutom za društvena istraživanja. Osoba će moći biti zaposlene i prije ali će biti obvezna u roku od šest mjeseci tu edukaciju i završiti. "To nije portir ni domar ni zaštitar. To je posve nova osoba. To je osoba s kompetencijama zaštitara ali i pedagoškim kompetencijama tako da edukacija će biti nužna“, poručila je Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja.

'Provođenje svi mjera bit će otežano u nekim školama'

Iz Udruge ravnatelja upozoravaju - provođenje svih mjera u nekim školama moglo bi biti otežano. "Mi 7. siječnja moramo imati osobu na porti, na svim ulazima koja će biti otključana da učenici uđu. To će biti domari ili spremačice, a ako to nećemo moći morat ćemo zatražiti od osnivača zaštitarsku službu", rekla je Suzana Hitrec, predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja.

Takve zahtjeve, u Gradu Zagrebu kažu, još nisu zaprimili. "Uz samo činjenicu da ravnatelji to zatraže mora se napraviti i sigurnosna provjera škole. Ako bude takvih zahtjeva mi ćemo na njih moći odgovoriti. Mi sve pripremamo za sve gradske škole da 7. siječnja krenu s nastavom", rekla je Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba i dodala da je u osnovnoj školi u Prečkom situacija specifična i da je tamo najvažniji stav kriznog tima. Poručuje - cijelo vrijeme u školi traju sastanci kriznog tima s djelatnicima, učenicima i roditeljima.

