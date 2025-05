KRAJ NEIZVJESNOSTI / SAD i Kina ipak smanjuju vrtoglave carine: Kako je došlo do preokreta i tko je profitirao?

Rat koji je doveo do zastoja oko 600 milijardi obostrane trgovine na iznenađenje svih privremeno je riješen za dva dana. Dogovor je kaže Trump, bio još i bolji, ali Kina je odustala zadnji dan a složili su se, kaže, potpuno otvoriti Kinu. Tako da je dogovoreno tek veliko snižavanje carina. To znači da će do srijede SAD privremeno smanjiti carine na kinesku robu sa 145 posto na 30 posto, dok će Kina sa 125 posto na 10 posto. Obje strane obećale su nastavak razgovora o trgovini. Više pogledajte u prilogu