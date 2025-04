Rijeka se klima, Zadar se konsolidira: SDP i HDZ pokazuju kako se (ne) vodi kampanja

Političari su ponovno na ulicama. Počelo je prikupljanje potpisa za lokalne izbore na koje izlazimo 18. svibnja. Rok za prikupljanje potpisa je dva tjedna, a koliko je potpisa za gradonačelnika potrebno ovisi o tome o kojem se gradu radi. Rijeku čeka nikad napetija utrka. Aktualni gradonačelnik to je postao dok je bio u SDP-u, no sada ta stranka podržava njegovu zamjenicu. Marko Filipović ne odustaje i bit će nezavisni kandidat, no nisu oni jedini kandidati.

Profesor Dragan Bagić bit će RTL-ov izborni analitičar za lokalne izbore te smo s njime razgovarali o početku kampanje.

Nakon gotovo "vječnog" Obersnela u riječkom SDP-u ozbiljni problemi - može li aktualni gradonačelnik Filipović ozbiljno pomrsiti račune SDP-u?

On može pomrsiti račune tako da oteža pobjedu u drugom krug. On u prvom krugu sasvim sigurno ne može mobilizirati birače opozicije jer su oni bili protiv njega cijeli ovaj mandat i bit će. On jedino što može, može uzeti tek nešto birača SDP-a. Dakle, ljudi koji su za njega glasali prije četiri godine i tako umanjiti poziciju kandidatkinje SDP-a u prvom krugu. Ja ne vjerujem da on može raskoliti biračko tijelo do mjere da on bude taj koji će uz možda gospođu Rinčić ući u drugi krug. Meni je izvjesno da će u drugi krug ući dvije dame. Ono što će biti problem za gospođu Krpan jest kako povratiti birače koje je u prvom krugu uzeo gospodin Filipović. To će biti najveći izazov za SDP. Treba se sjetiti da su prije četiri godine vrlo tijesno dobili izbore. Upravo taj dio biračkog tijela koji će sada odcijepiti Filipović u prvom krugu može biti presudan za pobjedu u drugom.

Ono što je za SDP Rijeka to je za HDZ Zadar. Aktualni HDZ-ov gradonačelnik Dukić neće ići po novi mandat, a zbog utrku je iz Vlade izašao donedavni ministar Erlić - to najbolje govori o ozbiljnosti situacije?

Ova razlika između Rijeke i Zadra zapravo na neki način ilustrira razliku između SDP-a i HDZ-a. SDP u gradu koji mu je silno važan da ga zadrži, dopusti kaos. HDZ je u gradu koji mu je sigurno važan da ga dobije, zapravo osigurao da tamo ima najjačeg kandidata i žrtvovao je jako dobrog ministra da bi dobio jako dobrog kandidata i vjerojatno dobio tu utrku. Dakle, ta razlika upravo govori puno u pristupu strankama tih stranaka i lokalnim izborima, a i kriznoj situaciji. U Zadru imamo već niz izbora gdje se vidi da HDZ zapravo čini sve što treba kako bi pobijedio. Osobni interesi, pozicije su sekundarne. Svatko je spreman ili primoran odstupiti ako je izvjesno da ne bi osigurao pobjedu -na njegovo mjesto će doći netko drugi tko može osigurati.

I da ne bi imali ovu situaciju da nemaju većinu u Gradskom vijeću u Zadru. Što je s Vukovarom? Vidimo da tamo aktualni gradonačelnik Penava ne ide u utrku, ali zajedno imaju kandidata s HDZ-om. Doduše, on dolazi iz redova Domovinskoga pokreta.

Vukovar je tipičan primjer kad se zapravo nacionalni politički odnosi preslikavaju na lokalnu sredinu i gdje se zbog viših političkih interesa potpuno miješaju karte na lokalnoj razini. U Vukovaru sada imamo zapravo nevjerojatnu situaciju. Na vlasti su bili suverenosti i Domovinski pokret. Glavna opozicija im je bio HDZ sve do parlamentarnih izbora i sastavljanja većine. Nakon toga su se stvari bitno okrenule i sad imamo potpuno suprotne pozicije. Sada su glavna opozicija koaliciji HDZ-a i Domovinskog pokreta Hrvatski suvereni isti oni koji su do jučer bili u koaliciji. I to ilustrira kako su lokalne organizacije i ljudi, lokalni dužnosnici tih stranaka zapravo žrtve nekih viših interesa i dogovora na nacionalnoj razini. Nije ugodno biti kandidat ni jedne od tih stranaka na ovim izborima, jer zapravo morate gaziti ono što ste proteklih četiri ili čak osam godina govorili i kritizirali one druge - sad ste s njima u istoj koaliciji.

