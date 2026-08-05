Raketa veličine autobusa zabila se u Mjesec brzinom od 8690 km/h: Evo što je ostalo iza udara

Visok kao peterokatnica, težak oko četiri tone i u svemiru od prošle godine, jedan dio rakete Falcon 9, veličine autobusa, zabio se u Mjesec pri brzini od 8690 kilometara na sat – gotovo sedam puta većoj od brzine zvuka.

„To je prilično snažan udar. Trebao bi se podići oblak prašine koji će se vinuti okomito iznad površine, možda na visinu od 50 do 100 kilometara. Nakon udara ostat će prilično velik krater - promjera oko 30 metara“, rekao je Matt Bothwell, astronom na Sveučilištu u Cambridgeu.

Do sudara je došlo u blizini Einsteinova kratera na Mjesecu, no sa Zemlje se ništa nije moglo vidjeti golim okom. Ni NASA ni SpaceX, tvrtka u vlasništvu Elona Muska, još nisu potvrdili detalje sudara.

Konačna potvrda očekuje se nakon analize snimaka nastalih prije i poslije udara.

Jedan stupanj rakete Falcon 9 ranije je kontroliranim povratkom vraćen na Zemlju, dok je drugi odbačen u svemiru. Nakon što je skrenuo s predviđene putanje, završio je na Mjesecu u nenamjernom sudaru, kako su ga opisali u SpaceX-u.

„Ono što se dogodilo jest da su ga, u osnovi, kombinacija Sunčeve aktivnosti i gravitacijskih sila usmjerile na putanju prema Mjesecu.

No, jedno od pitanja na kojem radimo u suradnji s NASA-om i drugim nadležnim agencijama jest koji je najbolji način budućeg zbrinjavanja za misije visoke energije koje se odvijaju u sustavu Sunce, Zemlja, Mjesec“, rekla je Julianna Scheiman, direktorica programa NASA Science i Dragon u SpaceX-u.

Stručnjaci ističu da razloga za zabrinutost nema.

„Ne bismo se trebali brinuti zbog ovog udara. On će samo uzrokovati malu promjenu na Mjesecu. Astronomima je to uzbudljivo jer će moći naučiti više o Mjesecu. To neće imati nikakav utjecaj na nas ovdje na Zemlji“, rekao je Bothwell.

No upozorava da je problem sve veće količine svemirskog otpada znatno ozbiljniji.

„Svemir postaje sve prenapučeniji. Svake godine lansiramo sve više objekata u svemir. Moguće je da će za nekoliko desetljeća postati prilično teško prolaziti izvan Zemljine orbite jer će svemir biti toliko zakrčen. To se naziva svemirski otpad i zbog toga bismo se svakako trebali zabrinuti. To postaje sve ozbiljniji problem“, upozorio je.

Znanstvenici dodaju da je Mjesec već sada prekriven s oko tri tisuće različitih objekata koje je ondje ostavio čovjek.