Prošlo je pet godina, a od Dječjeg centra za translacijsku medicinu na Srebrnjaku - ništa. Bivši ravnatelj bolnice i zamjenik voditeljice projekta za sve krivi sadašnju i bivšu gradsku vlast.

"Ovdje propada preko 70 milijuna što pripreme što nepovratnih sredstava iz Europske unije. Ova grozna rupetina je spomenik tadašnje Bandićeve i sadašnje Tomaševićeve nesposobnosti, nehumanosti, a možda i korumpiranosti", kaže Boro Nogalo, bivši ravnatelj Dječje bolnice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan 2019. godine, radovi su krenuli, a onda su i prekinuti.

Projekt je trebao biti završen 2023. Umjesto nove moderne zgrade bolnice i znanstvenog centra ovdje je još uvijek pusto gradilište.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije 10 dana Skupština grada Zagreba po hitnom postupku izglasala je da će grad do kraja godine vratiti do sada isplaćenih milijun eura, a gradonačelnik je to objasnio ovako:

"U dvije godine od tri, prije našeg dolaska na vlast, realizirano je samo 0,01 posto projekta i bilo je jasno da je nemoguće završiti projekt u nepune tri godine, a po pravilima Europske unije ako projekt ne bi bio u cijelosti završen Grad Zagreb bi morao vratiti 57 milijuna eura", rekao je Tomislav Tomašević.

Bivši ravnatelj Nogalo tvrdi, sredstva su trošili nenamjenski, a volje da se projekt nastavi nije bilo. Zbog svega najavljuje i tužbu.

"Prijava ide DORH-u, europskoj javnoj tužiteljici i krim policiji. On govori da projekt nije realiziran ni 0,1 posto, pa to je zato što je on zabranio i gradnju i opremanje i sve natječaje", kaže Nogalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smatra sve se može realizirati u idućem projektnom razdoblju. Iz Grada odgovaraju:

"Grad je podupro faziranje, odnosno da se projekt prebaci u iduću financijsku perspektivu. Ali nije bilo realno očekivati realizaciju projekta s tako malom utroškom sredstava u prve dvije godine jer za to se odobravaju projekti koji su već realizirani oko 60 ili 70 posto, rekla je Dinka Živalj, glasnogovornica Grada Zagreba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iz Ministarstva obrazovanja s kojim je Ugovor potpisan poručuju odluku da Grad vrati sredstva donijeli su na zahtjev Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

"Do kraja 2023. godine, kad je bio i zadnji mogući rok za završetak projekta, a nakon odobrenog produženja, novi izvođač nije bio ugovoren, te stoga ni radovi nisu završeni, a ključni ciljevi projekta, poput opremanja bolnice i postizanja istraživačkih rezultata, nisu ostvareni", poručuju iz ministarstva.

Dječji centar za translacijsku medicinu izgleda neslavno je propao, istovremeno iz Grada poručuju da će projekt obnove iste bolnice vrijedan 20 milijuna eura biti završen do lipnja 2026.