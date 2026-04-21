Krda divljači izvan kontrole: Uzrokuju ozbiljne prometne nesreće a štete su milijunske

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BIZARNA PRIČA IZ SLOVAČKE /

Bizarna priča stiže iz Slovačke gdje je divljač izmaknula kontroli. Krda jelena, divljih svinja i muflona uništavaju usjeve i sve češće izlaze na ceste, uzrokujući ozbiljne prometne nesreće i milijunske štete.

Osiguravajuće kuće isplaćuju odštete u rasponu od nekoliko stotina eura do desetaka tisuća eura, a godišnje rješavaju nekoliko tisuća takvih slučajeva.

Država do sada nije uspjela spriječiti rast broja divljači, no sada - pooštravaju mjere. U slučaju kršenja zakona ili neispunjavanja obveza, korisnicima lovišta mogu se izreći sankcije.

Prema podacima Nacionalnog šumarskog centra, problem koji je narastao na oko 450 tisuća jelena, divljih svinja i ostalih životinja traži - hitno rješenje. Više pogledajte u prilogu