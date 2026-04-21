Mučni iskazi na suđenju Smažilu: Otkriveno što su policajci rekli Mihaelinim roditeljima

Na ponovljenom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihaele Berak pročitani su iskazi žrtvinih roditelja i susjeda dani u istrazi tijekom prvog suđenja zatvorenog za javnost. Tako se prvi puta moglo čuti što je Mihaelinim roditeljima rekla policija u večeri kada su saznali za ubojstvo svoje kćeri, ali i što su o bivšem policajcu svjedočili njegovi kolege i prijatelji.

Marko Smažil s lisicama na rukama i nogama doveden je u sudnicu. Pogledi roditelja Mihaele Berak govorili su više od riječi. O onom što osjećaju svjedočili su tijekom prvog postupka zatvorenog za javnost, a njihove iskaze pročitala je tužiteljica.

"Želim samo reći da je ovim činom ubio i nas, cijelu našu obitelj i sada se pitamo kako, zašto", čita tužiteljica Jasmina Bošnjak iskaz Jadranke Berak.

'Dočekao nas je špalir od četiri do pet policajaca'

U istrazi su roditelji rekli i da o samom ubojstvu nemaju neposrednih saznanja. Kada se Mihaela te večeri nije vratila s posla, a nije se javljala ni na mobitel, tražili su je te potom i nazvali policiju. Rekli su im da dođu u postaju.

"Dočekao nas je špalir od četiri do pet policajaca, netko je od njih rekao – nema više Mihaele, na što sam ja pitala – kako više nema, a oni su rekli da je Mihaela propucana, da je bio nesretan slučaj, bili smo u totalnom šoku", čita tužiteljica iskaz Jadranke Berak.

Na odjelu patologije razgovarali su s liječnikom.

"Objasnio nam je gdje se nalaze ulazna i izlazna rana, da su izuzete parafinske rukavice i da se po njegovom mišljenju radi o klasičnom ubojstvu" čita tužiteljica iskaz Ivice Berak.

Kazali su kako nisu poznavali Marka Smažila, niti im je Mihaela rekla da je bila s njim u vezi. Svjedočili su i o povratku svoje kćeri iz večernjeg izlaska kada su se zabrinuli zbog njenog izgleda.

"Kada je ušla u stan ja sam se uplašila kad sam je vidjela budući da je bila mokre kose, pokidane bretele na haljini i rasječene i otečene donje usne. Pitala sam ju – je li je netko silovao", čita tužiteljica iskaz Jadranke Berak.

'Nikada nije ispoljavao agresivno ponašanje'

Odgovorila je da nije, da je trčala i udarila se. Na suđenju su pročitani i iskazi susjeda u zgradi u kojoj se dogodilo ubojstvo i vatrogasaca koji su poznavali Smažila te o njemu govorili da je dobra osoba.

"Dobra osoba, spreman uvijek pomoći, pomalo i djetinjast te sam ga ja znao zvati – milo dijete, prema ostalim stanarima zgrade također se ponašao pristojno i korektno i nikada nije ispoljavao agresivno ponašanje", čita tužiteljica iskaz Peđe Davidovića.

Smažilova obrana zadovoljna je što na njihov zahtjev ponovljeni sudski postupak nije zatvoren za javnost.

"Sada se sve vidi, a to ja neću komentirati, sve ste sami čuli, čut ćete još naknadno na raspravama koje slijede", kaže Dražen Srb, odvjetnik Marka Smažila.

Roditelji Mihaele Berak teško proživljavaju ponovljeno suđenje.

"Loše se osjećamo, molimo se za snagu da ovo sve izdržimo, nemam vam što više reći, našeg djeteta nema", kaže Jadranka Berak, majka Mihaela Berak.

Na prvom suđenju Marko Smažil osuđen je na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje pred izmijenjenim sudskim vijećem uz ponovno razmatranje svih dokaza.