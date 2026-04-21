Srđan Mlađan nakon svjedočenja svog kuma: 'Htio sam da vidite kakav je lažov'

Na varaždinski županijski sud stigao je ključni svjedok optužbe protiv Srđana Mlađana. Željko Bijelić njegov kum, ali i nekadašnji zatvorski cimer koji je trostrukog ubojicu prozvao u RTL-ovoj emisiji Dosje Jarak nakon čega je tužiteljstvo i podignulo novu optužnicu.

S plavim fasciklom u ruci i oboružan osiguranjem - Srđan Mlađan opet je stigao na sud. Ovaj put oči u oči s ključnim svjedokom - Željkom Bijelićem. Ali, javnosti ni ovaj put ulaz nije bio dozvoljen, radi zaštite privatnosti ljudi koji se spominju u sudskom procesu.

Glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu Ksenija Vidović Vincek rekla je:

"Rasprava je bila dugotrajna, no svjedok koji je na današnjoj raspravi bio pozvan je ispitan". Bijelićevo svjedočenje trajalo je više od šest sati. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc poručuje - sve je bilo jako dugo i iscrpljujuće.

Jedini svjedok tužiteljstva

Planinc tvrdi da iskaz svjedoka Bijelića nije istinit i da je sve izmišljeno. Željko Bijelić glavni je, ali i jedini svjedok tužiteljstva. Što je sve od njega Srđan Mlađan tražio dok su bili zajedno iza rešetaka - iscrpno je ispričao Andriji Jarku u RTL-ovoj emisiji Dosje Jarak.

"Apeliram ustvari - ne puštajte Srđana Mlađana monstruma van. On nije za van, ubit će vam sestru, brata, susjeda, nekog će ubit, onda ćete kukat, trebalo se to prije riješavat, prije urgirat", rekao je Bijelić za Dosje Jarak. Srđana Mlađana tereti se za poticanje na ubojstva, ali i otmicu svjedoka, za što mu prijeti dugotrajni zatvor. Kao i svaki put do sad, Mlađan je imao upadice na sudu i ispitivao svjedoka.

"Vrlo vrlo aktivno je sudjelovao u tome, vjerujem da je zadovoljan, nisam razgovarao s njim o tome", rekao je Planinc. Što mu je danas točno smetalo rekao je on sam dok su ga izvodili iz zgrade suda.

"Samo zbog ovoga danas sam htio da bude odvojeno za javnost, da vidite kakav je lažov", govorio je novinarima.

Srđan Mlađan prvo ubojstvo počinio je '98. kad je ubio 16-godišnju djevojku i umirovljenika. Zbog dobrog vladanja odobreni su mu slobodni vikendi pa je opljačkao banku, ubio policajca i zatočio troje ljudi. Dobio je 27 godina zatvora, a na slobodu bi trebao iduće godine.