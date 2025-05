Stručnjak istaknuo najveći problem na dan Thompsonovog koncerta: 'Prvo što treba napraviti...'

Gradilište je na zagrebačkom Hipodromu - službeno je otvoreno. Za 46 dana sve mora biti spremno za koncert Marka Perkovića Thompsona. Spremno bi ondje svaki dan, kako su najavili iz Thompsonovog tima, trebalo biti i do 500 radnika.

Danas, ipak, tek nekolicina. Slaže se pozornica visoka 30 metara. Oko 350 tona skela za pozornicu i tribine trebala bi postaviti tvrtka iz Zagreba, a produkcija, kako doznajemo, na Hipodrom za desetak dana stiže - iz Dubaija.

No, za spektakl u Thompsonovoj režiji publika je spremna. Ipak, brige oko sigurnosti ne manjka.

"Malo sam u strahu, tata me stalno odgovara, da ne idem, s obzirom na to da će to ipak biti pola milijuna ljudi, ali ja vjerujem da će organizacija i sigurnost bit na nivou. Dosta rano ću krenuti na Hipodrom, ali opet mislim da ću biti negdje pri izlazu za svaki slučaj", kaže Gabrijela Divić iz Zagreba.

"Ja ću biti zaštitar tamo tako da ću morati biti tamo", dodaje Roko.

Ministar Davor Božinović najavio je formiranje posebnog stožera koji će osiguravati koncert. Iz Policijske uprave Zagrebačke poručuju da pjevačev tim usmjeravaju na što viši standard sigurnosti.

Održan sastanak, uskoro još jedan

Prije 10 dana na inicijativu Grada za koncertnu operaciju za stol su sjeli civilna zaštita, Ministarstvo unutarnjih poslova, organizatori te zagrebačka vlast.

"Ono gdje će biti primarno naša neka uloga - jesu dozvole za zauzeće javnih površina pored Hipodroma, prometna regulacija i tu ćemo dati svoj doprinos i pomoć", objasnio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Novi sastanak trebao bi se dogoditi i ovih dana. Kreću dogovori oko prometne regulacije. No, pita li se stručnjaka, prometni kaos je neizbježan.

"Prvo što treba napraviti je dobro parkirališno rješenje negdje na ulazu u Zagreb, oko Demerja onda ići autobusima od tamo, a oni koji idu na parkirališta - velika parkirališta, puno redara, da se brzo ljudi parkiraju da ne krenu kružiti jer kaos nastaje kad vozila krenu kružiti", kaže Goran Husinec, prometni stručnjak.

A zagrebačka četvrt Kajzerica, nema sumnje, bit će najpopularnija baš prvog vikenda srpnja. "Nećemo nikud ići dok se to ne bude riješilo i za to imamo strpljenja", uvjeren je Ivica Trbuh koji živi na zagrebačkoj Kajzerici.

A cijene smještaja? Paprene!

Zato smještajnih kapaciteta - gotovo da i nema. Hotela na Bookingu za datume od 5. do 6. srpnja u Zagrebu u ovom trenutku ima 16. Uključimo li i privatne iznajmljivače ukupno su slobodna 153 objekta.

To jest 93 posto smještajnih kapaciteta je popunjeno. Za najskuplji hotel treba izdvojiti čak - 1.200 eura.

"Ostalo je nešto malo smještaja to su uglavnom lokacije dosta udaljene od mjesta događanja odnosno mjesta koncerta, ali i na tim mjestima su cijene barem dvostruko više nego što je uobičajeno. Vjerujem da će nešto smještaja ostati, da neće biti stopostotna popunjenost, ali pitanje na kojoj lokaciji", rekla je Martina Naletilić, vlasnica agencije za nekretnine.

Lokacija Hipodroma idućih mjesec dana bit će veliko gradilište. Za organizatore, nema spavanja.

