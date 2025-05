Od molitve do kolapsa? 'Bog će čuvati' Thompsonov koncert na Hipodromu

Pola milijuna ljudi je spremno, ali bend koji bi trebao stati pred njih još uvijek nije.

Mario Klarić najnovije je pojačanje u bendu Marka Perkovića Thompsona, nakon što ga je pred veliki koncert napustio - prvo bubnjar Ivica Bilić, a onda i gitarist Tomislav Mandarić.

Produkcijski izazov time je posao još veći. Glazbeni kritičar Bojan Mušćet smatra da, ako pitate fanove Thompsona, rijetko koji će moći nabrojati one koji su članovi njegovog benda: "Oni znaju tko je njihov idol i što on zna, kako pjeva, zašto im se dopada, a tko će to odsvirati - pa može i svadbeni bend".

Dodaje da, koliko mu je poznato, Thompson za svaku etapu i novi album, ima novi bend pa tvrdi da to nije ništa neobično.

Ulaganje u kriptovalute na arapskom

Izazovi i na društvenim mrežama; hakeri su provalili u Thompsonov službeni Instagram profil. Pa pozivali na ulaganje u kriptovalute - i to na arapskom jeziku. Prodaju se i neovlašteni proizvodi povezani s koncertom.

Oni koji su nabavili ulaznice - već razrađuju plan. Poput Borne Pervana iz Zagreba koji kaže: "Ja ću probati ući odmah u 16 sat pa kampirati. Ide nas veća grupa iz Sesveta do Glavnog kolodvora, pješice preko i vidjeti ćemo što dalje. Očekujem dobru zabavu prije svega i da sve prođe u redu".

Nadaju se tome svi Thompsonovi fanovi, ali brigu oko sigurnosti mnogi ne mogu skriti. Marina Peraka muči i bombardiranje, kako nam kaže. Ali naglašava: "Tata mog bratića kaže da će to Bog čuvati, da će započeti koncert molitvom tako da se možda i nema čega bojati, ali prva misao mi je bila - nešto će se desiti sigurno".

Sugrađanin Marko dodaje: "Nisam neki veliki fan, ali bi išao da vidim kako izgleda pola milijuna ljudi na jednom mjestu, iako mislim da će to biti totalni kaos, kolaps i da je to teško održivo". Ipak, usudio bi se ići jer, kako kaže - jednom se živi.

Bivši menadžer optimističan

I bivši Thompsonov menadžer Ivica Bubalo koji je organizirao veliki koncert na Poljudu 2002. godine - umiruje: "Kad spojiš 16 Poljuda jedan do drugoga pre krcatih kao kad sam ja radio, to ispadne ovaj koncert u Zagrebu. Kad je završio koncert, direktor marketinga Hajduka, još jedan član i ja obišli smo cijeli stadion popisati bilo što - rezultat je bio nula, nula kuna je bila šteta".

Ipak, glazbeni kritičar Mušćet upozorava kako pola milijuna ljudi koji su kupili kartu još uvijek ne znaju ni gdje parkirati, na koji način dolaziti...: "To su neke stvari koje se na velikim koncertima vani zanju mjesecima unaprijed. Nadam se da je organizator, Grad Zagreb, a na koncu i država Hrvatska - da su jako dobro promislili".

Ministar unutarnjih poslova Božinović najavio je formiranje posebnog stožera koji će osiguravati koncert. A iz Policijske uprave Zagrebačke poručuju da su krenuli s pripremama, a uskoro će objaviti više detalja.