Vatrogasci malo odahnuli, ali u noć ulaze s oprezom: 'Požar je imao mnogo krakova'

Nakon više od 24 sata borbe s vatrenom stihijom, veliki požar na Korčuli stavljen je pod kontrolu. Najteža noć je iza vatrogasaca, a širenje vatre zaustavljeno je uz pomoć stotina vatrogasaca, kanadera, Air Tractora i kiše koja je tijekom noći donijela prijeko potrebno olakšanje.

Požar je zahvatio područje između Blata i Smokvice, gdje je na teško pristupačnom terenu izgorjelo oko 550 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Vatra je progutala i dio vinograda, maslinika i drugih poljoprivrednih površina, no kuće su obranjene.

Na gašenju su, uz lokalne snage, sudjelovali vatrogasci iz cijele Hrvatske. Samo iz Zagreba na Korčulu je stiglo 28 vatrogasaca s deset vozila, a u akciji su cijelo vrijeme pomagali i kanaderi te Air Tractor.

Svi se nadaju da će nadolazeća noć biti mirnija. Gosti i mještani proveli su još jednu burnu noć, a velik dio jutra protekao je u nastojanjima da se jedan od najvećih požara na Korčuli stavi pod kontrolu. Situacija je sada znatno bolja nego tijekom subote i noći, no na gotovo cijeloj opožarenoj površini i dalje se vidi izdimljavanje.

Riječ je o gustoj borovoj šumi koja je vatrogascima teško pristupačna. Upravo je to ono čega se najviše pribojavaju. Ni vremenska prognoza nije posve povoljna. Vjetar je tijekom dana ponovno pojačao, no očekuje se da će tijekom noći oslabjeti.

U intervenciji su lakše ozlijeđena dvojica vatrogasaca. Jedan je slomio prst na ruci, dok se drugi nagutao dima. Obojica su puštena na kućnu njegu.

Tri požara u isto vrijeme

Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović gostujući uživo u RTL-u Danas rekao je da su vatrogasci istodobno gasili čak tri požara.

"Prvi je izbio u Slanome, potom na Lastovu, a zatim i u Veloj Luci. Sva tri su pod kontrolom. Velik broj vatrogasaca angažiran je na najvećem požaru, ali sve je uspješno odrađeno unatoč vrlo zahtjevnom terenu", rekao je zapovjednik.

Dodao je kako je stanje danas znatno povoljnije nego jučer i tijekom noći.

"Danas je bolje. Helikopterom smo obišli cijelo područje i više nema širenja požara, ali moramo biti vrlo oprezni. Požar ima mnogo krakova i nema jasno definirane rubove, pa će sanacija sigurno potrajati. Nadam se da se vatra više neće širiti. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć jer je potreban velik oprez", rekao je.

Na terenu je sada nešto manje zemaljskih vatrogasnih snaga koje će tijekom noći i narednih dana nastaviti sanaciju požarišta. Ovakvi požari traju danima jer se uvijek mogu ponovno aktivirati zbog izdimljavanja, a cijelo požarište nalazi se u gustoj borovoj šumi.

"Prema posljednjim meteorološkim prognozama, vjetar će slabjeti, što nam je iznimno važno. Danas je bio nešto slabiji pa smo mogli dublje ući u borovu šumu. Moram pohvaliti sve vatrogasce. Vjerujte, nije nimalo jednostavno ugasiti ovakav požar, a organizirati i osigurati toliki broj ljudi na ovako zahtjevnoj intervenciji također je velik izazov", rekao je zapovjednik.

Uz oko 150 vatrogasaca, na požarištu je i jedan kanader koji će do večeri sanirati rubne dijelove požara. Njegov angažman očekuje se i tijekom sutrašnjeg dana.