'TO JE DOSTA VELIK BROJ...' /

Imamo rezultate analize dječjih igračaka: Količina štetnih tvari bi vas mogla šokirati!

Većina igračaka je naizgled bezazlena, a potencijalno opasna. Na to upozoravaju i liječnici

30.12.2025.
21:38
Kristina Čirjak
Rtl Danas
Sa slonićem i psićem sve je u redu, ali ne i s desetak drugih igračaka koje su prošle kroz ruke stručnjaka sa Štampara. Od 160 analiziranih igračaka u ovoj godini, njih sedam posto bilo je neispravno i za djecu opasno. 

"Sedam posto je dosta veliki broj. Zdravstvena neispravnost uglavnom sve vezala za mehaničko fizikalna svojstva.  Znači, prisutnost malih sitnih dijelova i imali smo nešto kemijskih tvari koje smo pronašli - to su nitrozamini - toksične kancerogene tvari i olovo u jednoj igrački", rekla je Lidija Barušić, voditeljica Odjela za sigurnost predmeta opće uporabe NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.  

Analizirane su uglavnom igračke kupljene na našem tržištu, uvezene iz trećih zemalja. 

Građani ne čitaju deklaracije

Upitali smo građane čitaju li oni deklaracije i paze li na sigurnost igračaka.

"Ne, uvijek, moram priznati, nažalost. Kad je bila manja bilo mi je bitno da nema sitnih dijelova, a sada kada je veća ne čitam", kazala je Maja iz Zagreba. 

"Ne, baš, ne kupujem maloj djeci nego burazu, a on je već veliki i pazi", rekla je Tena iz Zagreba. 

Liječnici upozoravaju

Većina igračaka je naizgled bezazlena, a potencijalno opasna. Na to upozoravaju i liječnici

"U pravilu se najčešće susrećemo s gutanjem sitnih dijelova, tako da nepažnjom roditelja kada je veće društvo sada za blagdane za stolom, može neočekivano završiti u dišnom putu ili probavnom traku djeteta", rekla je pedijatrica Snježana Kapor Jeričević.

Kod plišanih igračaka provjerite i šavove.

"Evo recimo kod ovog psa moramo paziti znači da su ti rubovi čvrsti, da konci dobro drže da se ne da razdvojiti i isto tako da su ove okice čvrste i kompaktne s tom masom jer se unutra nalazi određeno punilo i dijete do tog punila ne smije doći", rekla je Lidija Barušić.

Analizu naredio Državni inspektorat

Državni inspektorat je naredio analizu 85 igračaka. 18 je zaplijenjeno na granici - 5 je bilo neispravnih. Od 59 igračaka s našeg tržišta, 3 su bile neispravne. Analizirali su i 8 igračaka kupljenih putem interneta. Sve su imale neki nedostatak - od neispravne deklaracije do štetnih tvari za zdravlje djece. 

Zato je važno čitati oznake i certifikate na igračkama. Moraju imati oznaku "C", a odabir igračke važno je prilagoditi djetetovoj dobi.

"Djeca često stavljaju igračke u usta na način da isprobavaju okuse, teksture, to im je standardno, pogotovo kod dojenčadi i puzavaca, tako da trebao osigurati da ne bi došlo do kakvih trovanja", upozorava pedijatrica Jeričević.

Kupujte igračke poznatih i provjerenih proizvođača, jer sigurnost nije igra.

 

