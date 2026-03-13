'SVE JE MOGUĆE'

One žive dodirom, a svijetu daju snagu i eleganciju: Bili smo na reviji gluhoslijepih žena

Foto: RTL DANAS

13.3.2026.
20:48
Lea Barić
One sve doživljavaju dodirom, a svijetu daju snagu, eleganciju i kreativnost. Pokazale su to na prvoj modnoj reviji gluhoslijepih žena u Hrvatskoj i izmamile veliki pljesak, ponos i emocije.

U našu zemlju stigla je Mireia Mendoza, najpoznatija gluhoslijepa manekenka iz Španjolske. "Pa da, malo je izazovno. Nitko zapravo ne zna koje su mogućnosti gluhoslijepog modela. Ponekad je teško snaći se na modnoj pisti, ali ako dobro pokažete smjer i koliko je pista široka, sve je moguće", kazala je.

Sanja Tarcazy, predsjednica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba nije skrivala oduševljenje i ponos. "Kad vidim ove naše prekrasne gluho slijepe cure, nemam šta drugo reći predivne su."

U Muzeju grada Zagreba pistom je prošetalo pet manekenki. Odjevene u haljine kakve su Zagrepčanke nosile početkom 20. stoljeća. O posebnoj reviji i porukama koje su poslane doznajte u priči Lee Barić.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
