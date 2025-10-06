Ogorčeni roditelji bojkotiraju nastavu u dvije škole u Kninu: 'Vlada štedi na ranjivoj djeci!'

Vlada štedi na ranjivoj djeci - poruka je iz Knina s prosvjeda roditelja djece s teškoćama u razvoju, koji su ove godine izgubili asistente u nastavi.

Pravilnik Ministarstva obrazovanja predviđa najviše dva pomoćnika unutar jednog razreda, pa čak i u onima gdje je znatno više djece s različitim teškoćama. Tada je praktički neizvedivo da se o djeci brinu samo dva asistenta, poručili su prosvjednici.

Iz dvije kninske osnovne škole otpušteno je desetero asistenata.

Dvjestotinjak prosvjednika u Kninu zahtijevalo je od Ministarstva obrazovanja hitnu reviziju pravilnika kojim se ograničava broj asistenata u nastavi u posebnim odjeljenjima gdje su samo djeca s teškoćama u razvoju.

"Mi bojkotiramo nastavu do daljnjeg, dok se ne nađe neko rješenje. Ne želimo da nas nazove netko iz škole i kaže vaše dijete je pobjeglo van, ne možemo ga naći. To je nedopustivo. Tko će onda snositi odgovornost? Tko će snositi odgovornost ako se netko od naše djece povrijedi?", zapitala se pred prosvjednicima Zorica Brnada.

U dvije kninske osnovne škole četiri su posebna odjeljenja s ukupno 20 učenika. Oni su upravo ostali bez 10 asistenata. Bili su plaćeni iz projekta financiranog europskim novcem.

"1100 do 1200 eura bruto su bili plaćeni, odnosno 7 eura i 20 centi", kaže Marija Dujmić, ravnateljica OŠ Dr. Franje Tuđmana Knin, i dodaje kako su otkazani ugovori onim pomoćnicima koji još nisu prošli cijelu edukaciju od 240 sati i imali su ugovor do 60 dana.

Ta djeca imaju različite potrebe

"Taj pravilnik je zapravo diskriminatoran prema učenicima u posebnom odjelu", zaključuje ravnateljica Dujmić i naglašava naglašava kako su asistenti pomoć učenicima koji bez njih ne mogu funkcionirati na nastavi, a ne učiteljima rehabilitatorima.

A kako to izgleda u praksi pojašnjava iskusna učiteljica rehabilitatorica. U njenom posebnom odjeljenju ih je petero. Dvoje njih je na nastavi po potpuno prilagođenom programu, a troje u djelomičnoj integraciji nastavu nekih predmeta pohađa s učenicima redovnih odjeljenja gdje ih sada prati samo jedna asistentica.

"A ne samo što su različiti programi, ta djeca imaju različitu potrebu. Neka su neverbalna, ne mogu uopće izraziti se govorno, druga imaju velike teškoće u ponašanju, opet treća imaju problema i tjelesnih što se tiče osnovnih higijenskih potreba. Znači, spektar potpuno različit da bi bez prisutnosti stalnog asistenta ne možete to sve pokriti", kaže Ranka Perica, učiteljica i edukacijski rehabilitator u posebnom odjelu OŠ Dr. Franje Tuđmana.

Iz poznate kninske udruge koja je provodi sustavnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom pružili su podršku kolegama.

'Teške su to priče'

"Ako nama dijete treba integracijski ići na likovni odgoj, ako treba ići na glazbeni, tjelesni, ne znam tko će ostati u razredu? Hoće li jedan učitelj razredne nastave ili jedan rehabilitator ostati s ostalih četvero djece sam? Pa bogami, ja ne bih, vjerujte. I poslije godina iskustva, ja to ne bih niti bih dozvolila da moje dijete bude nepokriveno", smatra Jovanka Trišić, logopedica Udruge osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej Knin, a dugogodišnji predsjednik Udruge Josip Blažević dodaje:

"Teške su to priče. To su pretežno djeca i s težim invaliditetom, djeca iz spektra, djeca s autizmom, koji svaki ima svoju priču i svakoga treba posebno pratiti".

Županija, koja je osnivač škole, obećala je pomoći čim se konzultira s Ministarstvom je li zakonski uopće moguće uvesti dodatne asistente.

"Čujem da na drugim mjestima ima više. Tako ako je to nešto što mi možemo odraditi sami ili u dogovoru s nekim ili naći financije, onda ćemo mi to preuzeti na sebe i tražiti pomoć negdje drugdje. Samo nam je bitno to da Ministarstvo ne bi napravilo neku inspekciju vezano uz to", poručuje Nenad Tisaj (HDZ), zamjenik šibensko-kninskog župana.

Roditelji poručuju da neće popustiti niti odustati od prosvjeda jer bez osobnih asistenata njihova djeca ionako ne mogu pohađati nastavu.