Ravnatelj pipao i pokušao ljubiti maloljetnicu: Postoji i snimka?

Zbog seksualnog uznemiravanja maloljetnice i bludničenja nad njom uhićen je ravnatelj srednje škole u gradu na istoku Slavonije. Kako donosi Index, ravnatelj se dopisivao s maloljetnicom, a istražitelji su utvrdili i da ju je pipao te pokušao ljubiti.

Kad je slučaj prijavljen, nadležna policijska uprava provela je kriminalističko istraživanje i uhitila ravnatelja. Određen mu je i istražni zatvor. Navodno postoji i snimka na kojoj je dodiruje.

Tužiteljstvo mu je zato na teret stavilo teži oblik bludne radnje, djela zbog kojeg se može dobiti do pet godina zatvora. Terete ga i za spolno uznemiravanje počinjeno prema osobi ranjivoj zbog svoje dobi, a Kazneni zakon za to propisuje do tri godine zatvora.

POGLEDAJTE VIDEO Sve je više nasilja među djecom: Od početka godine prijavljeno gotovo 1000 slučajeva

