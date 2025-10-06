UŽAS U SLAVONIJI /

Ravnatelj pipao i pokušao ljubiti maloljetnicu: Postoji i snimka?

Ravnatelj pipao i pokušao ljubiti maloljetnicu: Postoji i snimka?
Foto: Shutterstock/ilustracija

Određen mu je i istražni zatvor - ako mu se dokaže krivnja, može u dugogodišnji zatvor

6.10.2025.
15:46
danas.hr
Shutterstock/ilustracija
Zbog seksualnog uznemiravanja maloljetnice i bludničenja nad njom uhićen je ravnatelj srednje škole u gradu na istoku Slavonije. Kako donosi Index, ravnatelj se dopisivao s maloljetnicom, a istražitelji su utvrdili i da ju je pipao te pokušao ljubiti.

Kad je slučaj prijavljen, nadležna policijska uprava provela je kriminalističko istraživanje i uhitila ravnatelja. Određen mu je i istražni zatvor. Navodno postoji i snimka na kojoj je dodiruje.

Tužiteljstvo mu je zato na teret stavilo teži oblik bludne radnje, djela zbog kojeg se može dobiti do pet godina zatvora. Terete ga i za spolno uznemiravanje počinjeno prema osobi ranjivoj zbog svoje dobi, a Kazneni zakon za to propisuje do tri godine zatvora.

