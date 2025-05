POMOZITE / Nevenka se bori s agresivnim rakom, za liječenje treba 170.000 dolara

Nikada nije okrenula glavu onima kojima je pomoć potrebna. Kroz splitsku udrugu Help pomogla je mnogim mladim ljudima, a sada sama treba pomoć. Nevenka Mardešić već godinu dana vodi borbu s agresivnim rakom, a jedina nada za izlječenje je u Izraelu. Njezini sinovi pokrenuli su kampanju za njezino liječenje.

Za osnovno liječenje potrebno je 170 .000 dolara ,a sada je prikupljeno otprilike 50. Dobro se dobrim vraća , ujedinili su se dobri ljudi za ženu koja cijeli život čini dobra dijela . Iz Izraela se vraća s pobjedom , to je jedini cilj.

Ako želite donirati za pomoć Nevenki, to možete učiniti preko kampanje 'go found me' koju su pokrenuli njezini sinovi.