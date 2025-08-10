Ne zaboravite na spektakl na nebu! Astronom Radonić otkrio kada i gdje uživati u Suzama svetog Lovre

Danas je blagdan svetog Lovre uz koji se veže i astronomski spektakl poznat kao kiša meteora ili suze svetog Lovre. Meteorski roj Perzeidi, poznat kao Suze svetog Lovre, dostiže svoj vrhunac ovih dana. Riječ je o prirodnom fenomenu koji se ponavlja svake godine kada Zemlja prolazi kroz ostatke kometa. Meteori ulaze u atmosferu velikom brzinom i izgaraju, stvarajući svjetlosne tragove koji svake godine oduševljavaju promatrače.

Ovaj spektakl bit će vidljiv u svim dijelovima Hrvatske. Najbolje će se vidjeti tamo gdje ne smetaju gradska svjetla, odnosno kako se to stručno kaže gdje nema svjetlosnog zagađenja. U okolici Zagreba, to bi najbolje moglo biti vidljivo upravo na Sljemenu.

Reporterka RTL-a Danas Maja Lipovšćak Garvanović pitala je astronoma Antu Radonića kada zapravo počinje, je li već počelo ili tek očekujemo vrhunac?

"Ovaj lijepi, možemo reći, meteorski potok svojevrsnih nebeskih krijesnica u tijeku je. Možemo ih već i večeras promatrati. Ali najidealnije je u utorak navečer. Naime, upravo od utorka na srijedu to će biti najpovoljnije vrijeme za promatranje. Idealno je od 10 navečer do tri ujutro. Obično se meteori najbolje vide poslije pola noći, ali moram reći utorak navečer je na neki način zemlja najbliže ovom metarskom broju. Pa je onda baš zgodno promatrati već od deset navečer.

Zagrepčani će imati priliku doći na sljemenski toranj gdje će se promatrati i do dva sata ujutro. Počinje s predavanjem u 20.30 sati.. Splićani će imati priliku da dođu u zvjezdano selo Mosor, gdje će se isto po noći promatrati meteori, s time da oni u osam sati navečer nemaju posebnog gosta, a to je naš najpoznatiji astrofizičar doktor Željko Ivezić, koji inače vodi zvjezdarnicu Vera Rubin u Čileu, pa će on imati posebno predavanje. Ali svi, bilo gdje da se nalaze samo moraju otići van grada. Gdje je što bolji mrak i promatrati meteore. Ova je godina malo lošija zato što je upravo bio jučer pun mjesec i onda ne treba gledati prema Mjesecu, nego onaj dio neba koji je tamniji.

Dakle, ove godine lošije su situacije upravo jer imamo previše svjetla od mjeseca. To nam ometa. Iduće godine će biti puno bolja jer će onda biti mladi mjesec. Ove godine to znači lošije. Ipak, nemojte očekivati spektakl već nekih desetak meteora na sat. S time da deset minuta ništa a onda ih nekoliko zareda. Vjerujemo da će biti bar nešto onih najsjajnijih koji znaju ostaviti trag. Jer ioniziraju zrak visoko u atmosferi, onda taj trag zna biti poput nekog dima, ostane vrlo visoko na nebu, tako da se nadam da će biti bar par onih koji će tako zabljesnuti. I da će se ljudima isplatiti.

I ne smijemo zaboravit. Lijevo od mjeseca ovih dana je planet Saturn. On će se dobro vidjeti poslije 11 navečer, a oni koji ostanu od jutra bit će nagrađeni jer u 4 sata ujutro se lijepo vide Venera i Jupiter. Ta dva najsjajnija planeta sjaje jače od najsjajnijih zvijezda, a upravo ovih dana su jedan pored drugoga i oni se već od 3. 30 lijepo mogu vidjeti tako da je tu jedan lijep završetak noći", objasnio je astronom Ante Radonić.