Povećavaju mišiće, pomažu pri mršavljenju i koriste se za bolji ten! Doktorica: 'Opasni su!'

Sve više mladih govori o trendu s TikToka koji se naziva "looksmaxxing". Riječ je o pokušaju da se fizički izgled dovede do savršenstva. Koriste peptide kako bi smršavjeli, dobili preplanuli ten, promijenili izgled ili povećali mišićnu masu.

RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić o utjecaju peptida razgovarala je s endokrinologinjom i dijabetologinjom iz KBC-a Zagreb, Davorkom Herman Mahečić.

Koliko su takvi trendovi opasni?

Opasni su sigurno zato što mi ne znamo što uzimamo. Naručivanjem preko interneta na način na koji ne bismo naručili ni perilicu rublja ni mikrovalnu, mi uzimamo neprovjerene stvari u kojima je čak i preparat koji uopće nije odobren. Ne znamo ima li ga unutra, kakav je, je li to sklepano u nekoj garaži u Kini ili Indiji, ima li nečistoća, žive, teških metala, mikrobioloških zagađenja... Ništa tu nije razjašnjeno. I vi kad gledate tu kutiju, na njoj piše 'for research purposes only', dakle samo za istraživanja, ili piše 'nije odobreno za uporabu na ljudima', a mi to hrabro ubrizgavamo i to je nešto što, pogotovo kod mladih, mene jako brine.

Ono što zabrinjava također ovdje nije riječ samo o peptidima što se tiče tamnjenja, ali u posljednje vrijeme uzelo je maha općenito i s peptidima za jačanje mišićne mase, za mršavljenje... Koliko je sve to skupa zabrinjavajuće, je li to opasno?

Cijela priča o peptidima ovdje nije loša. Inzulin je hormon koji je peptid. To je nešto što je nama evolucija dala i što mi normalno imamo i koristimo, i treba nam za preživljavanje. I lijekovi zadnjih par desetljeća su jednim dijelom peptidi, pa tako i kad govorimo o lijekovima za liječenje debljine, to su ovi GLP-1, to su peptidi, tako da nije to loše. Međutim, ono što mi uzimamo s interneta, preko društvenih mreža – mi ne znamo što je unutra. I to je ono što je najopasnije.

Mi smo danas nekako obasuti tim brzim popravcima, ovisimo o sezoni. Nakon Božića i Nove godine bismo peptide za mršavljenje, pa bismo onda peptide za mišićnu masu tamo u petom mjesecu, a sad bismo se tamnili. Sve one preparate koje ne uzimamo pod kontrolom liječnika, ne znamo što uzimamo i ne znamo koje su opasnosti. Tako da, priča o peptidima sama po sebi nije loša. I sigurno je budućnost medicine velikim dijelom u peptidima, ali medicina je temeljena na dokazima s preparatima koji su prošli opsežna i skupa istraživanja. I gdje vas liječi liječnik, a ne netko tko skuplja klikove na internetu.

Jeste li vi imali iskustva s tim da vam je došao netko? Odnosno, znamo li mi uopće što dugoročno to radi baš organizmu? Znamo da su u pitanju još istraživanja, ali što može napraviti? Evo čitamo problemi s bubrezima, s brojnim organima koji mogu ozbiljno stradati.

A to je sad uvijek upitno. To su vam nekakvi pojedinačni slučajevi, sada ne treba baš dizati paniku, ali ono što smo mi vidjeli... Nama pacijenti, pogotovo u dijelu liječenja debljine, dolaze i nabavljaju tu čuvenu retu koja je još u istraživanjima. Uopće još nije odobrena.

Uzmite u obzir da od lijekova koji dođu u prvu fazu, 90 posto ih otpadne – nemaju dokaz za sigurnost i da mogu postati jednog dana lijekovi. Tako da mi to vidimo, to se nabavlja preko interneta. Znali smo i mi naručiti pa poslati na Ruđer na analizu, i onda dobijete rezultate da je možda 5 posto djelatne tvari ili ništa, a da su unutra zagađenja različita. Tako da ima toga. Volimo mi tu biti kreativni, ali opet ponavljam: onako kako ne biste naručivali mobitel ili mikrovalnu, nemojte se ni liječiti.