Mjesto u Hrvatskoj diglo se protiv spaljivanja ljudi: 'Želimo se napiti čiste vode prije smrti'

Umjesto vodovoda u zaseoku Radošić - bunari. Nema tekuće vode, ni kanalizacije. Pa se mještani pitaju zašto bi prije svega toga - htjeli krematorij.

"Ne želimo krematorij, želimo se ukopati u zemlju kao što je to bilo od pamtivijeka. I želimo se napiti čiste vode prije smrti jer je ovdje nema i ne znam kad će doći", komentirao je Božo Škopljanac.

"Pa sve što nije baš za naš kraj oni to dovode, i krematorij i smeće tu u našu zagoru. Mi bi volili da to ostane čisto bez ikakvih tvornica koje nisu u eko sustavu", kaže Slavko Bašić.

Građani protiv krematorija

Na zboru građana koji se sastao jučer 60-ak mještana se izjasnilo protiv izgradnje krematorija. "Nama to ne treba mi nemamo osnovne uvjete za život nemamo vodu, imamo struju, ali nije jaka, nemamo kanalizacije nećemo je nikad ni imati kako stvari stoje. Nemamo ništa pa pustiti nas na miru", kaže vijećnica Općine Lećevica Renata Kelam (nezavisna).

Osim što cijene netaknutu prirodu i u skladu s tim razvijaju etno turizam, u Radošiću ne vole da im se dira u tradiciju. "Evo imamo ovo malo čistog zraka i mislim da je to najbolje napravit u sela u koja se ulaže gdje se rade ceste i pristupni putevi, da se napravi i to. Ja nemam ništa protiv krematorija ali ne u Radošić, jer to nije u našoj tradiciji, jednostavno dalje od nas. Kad nismo dobili što smo trebali ne treba nam ni to", kaže Marko Škopljanac.

"Ovdje ja ne znam da se itko kremirao i nisu ni moji didovi to nije u našoj kršćanskoj vjeri. Kaže se iz praha nastane, postat ćemo prah ali ukop je u zemlji. Jednostavno to ne", kaže Kelam.

Interes privatnog investitora

Ni u prostornom planu Lećevice ne postoji krematorij, ali načelnik je iznio prijedlog nakon što ga je kontaktirao privatni investitor.

"Pa ozbiljna je investicija, 35 ljudi bi trebalo raditi, par milijuna investicija, ulažu svoje novce, privatni je novac, ništa proračunski i napravili su svoj plan i misle da bi bilo uspješno", kaže načelnik Općine Lećevica Ante Baran (HDZ).

Od 2021. do 20. listopada prošle godine u Zagrebačkom krematoriju obavljeno je 988 kremacija pokojnika iz Splitsko-dalmatinske županije. Što je, kažu iz Holdinga, oko 100 na godinu.

"Nije mi jasno ako nešto može biti u milijunskome gradu zašto ne može u općini gdje živi 300- 400 ljudi. Nisam ja stručna osoba i neću davati svoj stav niti nikog nagovarati ni za ni protiv toga", kaže Baran.

Pa sve ostaje kako je bilo - krematorija neće biti, ali se mještani nadaju kanalizaciji i vodovodu.