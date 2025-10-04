Minusi, orkanska bura i obilna kiša: Meteorologinja Tanja Renko otkrila što nas čeka sljedećih dana

PALI GRIJANJE I VADI KAPUTE VAN /

Dio Hrvatske, neočekivano rano probudio se u minusima! Većina Like ispod nule, najhladnije je bilo u Otočcu gdje je izmjereno minus 4. U Gorskom Kotaru hladno jutro na minus tri izmjerenih u Čabru! I na istoku Hrvatske minusi. Daruvar minus 2, Lipik minus jedan.

Toliko je jutros izmjereno i unutrašnjosti Istre. Kao i u Zagrebu. Ekstremno hladno jutro bilo je i u Dalmaciji. Iako nisu izmjereni minusi na zadarskom aerodromu živa jutros nije išla dalje od nule.

Zimska jutra u jeseni najava su još veće promjene vremena. Što nas čeka otkrila je meteorologinja RTL-a Tanja Renko

"Današnji pad tlaka zraka najavljuje izraženu i brzu promjenu vremena koja nam stiže sutra. S njom će biti obilne kiše, jakog i olujnog vjetra. Jugo će okretati na buru i to na olujnu i orkansku i to prvo na sjevernom djelu Jadrana. I to uz pad temperature bit će čak i tanjeg snježnog pokrivača u najvišim predjelima gorja