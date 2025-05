DANI KOMUNIKACIJA / Predviđali su joj propast, a ona je ušla u zlatno doba: Televizija po svim parametrima raste

Na danima komunikacija u Rovinju održan je panel 'Zlatno doba televizijskog oglašavanja' - o snazi televizije u oglašavanju, njenoj transformaciji i utjecaju. Televizija je ključni komunikacijski kanal u medijskom svijetu, stoga se vodeći oglašivači stalno vraćaju s novim ulaganjima. Brojke pokazuju izvrsnu sliku televizije - gledanost je stabilna, ali i stalno raste. Gledateljima je važno pružiti točne, pravovremene informacije. A ovaj zanimljivi panel u Rovinju organizirala je udruga mjerenja televizijske gledanosti.

"Bavimo se proizvodnjom visoko kvalitetnog sadržaja, bilo da se radi o zabavnim ili informativnim formatima. Vrlo je bitno držati se tih principa, kako bi ostali relevantni te doprijeli do gledatelja u potpunosti, pogotovo kada se okupe ispred televizora, pričaju o onome što gledaju i poslije dijele sa drugima. To je naša uloga", rekla je Stella Litou, predsjednica Uprave RTL Hrvatska i Pro Plus Slovenija.