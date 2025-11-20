Ivan i Dragan imali su 17 i 18 kad su smrti gledali u oči: 'Tri puta su nas vodili na strijeljanje'

Hrvatska se sjeća 700 žrtava ubijenih prije 34 godine u logoru koji su JNA i srpska paravojska napravili u hangarima poduzeća Velepromet. U četvrtak je održan prigodni program, a potom i svečani mimohod od Memorijalnog groblja do Ovčare. Sve je prošlo s porukom djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja – Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga.

Hangari Veleprometa i danas svjedoče o groznom zločinu. Čuju se udarci, šamaranja i psovanja… Zvukovi udaranja i jaukanja… Ljudi zapomažu i dozivaju majke… Rafali prekidaju sve njihove muke.

Svim žrtvama danas je odana počast, a preživjeli prenose istinu o strašnim ubojstvima, mučenjima i silovanjima. „Bilo mi je najgore slušati jauke, krikove žena koje su bile vani, kroz ovaj prozor se to čulo, to je bilo strašno.“ kaže Dragan Švraka, zatočenik logora.

'Triput su nas vodili na strijeljanje'

„Ljude su ubacivali krvave, izbušili su im noge s noževima, bacali ih unutra, vadili ih van, to samo životinje mogu napraviti što su oni napravili.“ kaže Ivan Švraka, zatočenik logora.

Dragan i Ivan imali su 17 i 18 godina. I gledali smrti u oči. „Mi smo tri puta vođeni na strijeljanje, iz te sobe izvlačili su nas tamo i nazad, znači to je psihički bila tortura – odvratno.“ kaže Dragan.

Posljedice torture i danas osjećaju, a posebno im je teško u dvorištu Veleprometa. „Gdje god da pogledamo vidimo tu mrtve, mi vidimo krv, mi to sve vidimo sada.“ kaže Ivan.

„Ja spavam 3-4 sata preko noći i dan danas, to, skroz se to vraća.“ kaže Dragan. Koliko god željeli zaboraviti proživljene strahote – to nije moguće. „Ne smijem se ni sjetiti, još čujem nekada, tako kad mi to sve dođe u glavu te krikove, kada su ljude ubijali, baš 20. na 21. to je bila najteža meni noć.“ kaže Manda Mišić, zatočenica logora.

Najveći koncentracijski logor nakon II. svjetskog rata

Kroz Velepromet, najveći koncentracijski logor u Europi nakon Drugog svjetskog rata prošlo je oko 10 tisuća osoba, a 700 ih je ubijeno.

„Ovdje su se događala jako velika i strašna zvjerstva i mučenja, nažalost za ta zvjerstva, za ta mučenja nitko nije odgovarao koliko je nama poznato.“ kaže Zdravko Komšić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora.

U Vukovaru i svečani mimohod od Memorijalnog groblja do Ovčare. U njemu djeca i obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

„Čiji životi su utkani u temelje slobodne Republike Hrvatske, kojima danas dugujemo zahvalnost za slobodu koju uživamo mi i koju će uživati buduće generacije.“ kaže Sandra Rapčak Škomrlj, predsjednica Udruge djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Tužne vukovarske obljetnice završavaju, no ratne rane i dalje bole, najviše one koji još uvijek ne znaju gdje su njihovi najmiliji.