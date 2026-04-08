Kako se troši javni novac u sportskim savezima? 'Pojedinačne transakcije su poslovna tajna'

Nakon izbijanja afere u Hrvatskom skijaškom savezu, u središte pažnje došlo je pitanje transparentnosti trošenja javnog novca u domaćem sportu.

Dok traje USKOK-ova istraga zbog izvlačenja 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, poslali smo upite najvećim sportskim savezima i pitali ih kako se financiraju i kako troše novac poreznih obveznika.

Odgovore smo dobili od Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatskog odbojkaškog saveza i Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Hrvatski nogometni savez

Iz HNS-a su nam odgovorili kako redovito objavljuju svoja financijska izvješća, kao i izvješća revizora, a ističu da je sve dostupno na internetskoj stranici HNS-a (https://hns.family/dokumenti/propisi-i-dokumenti/).

Dodali su i da HNS više od 95 posto svog proračuna puni iz vlastitih prihoda i aktivnosti, po čemu se "značajno razlikuje od drugih sportskih saveza u Hrvatskoj".

"Nadalje, sva sredstva koja su nam raspodijeljena putem Hrvatskog olimpijskog odbora pravdana su direktno prema HOO-u. Pojedinačne transakcije vam ne možemo dostaviti jer se radi o poslovnoj tajni, koje smo i prema ugovorima obvezni čuvati", odgovorili su nam iz HNS-a.

Hrvatski odbojkaški savez

Iz odbojkaškog saveza uputili su nam poveznice na internetske stranice gdje su dostupni njihovi financijski izvještaji, među kojima i onaj za prošlu godinu: https://banovac.mfin.hr/rnoprt/Report?id=37187&year=2025&reportType=PR_RAS_NPF&isOib=false

Ističu da su financijski izvještaji svih udruga, uz unos odgovarajućeg OIB-a, dostupni na poveznici https://banovac.mfin.hr/rnoprt/

Što se tiče trošenja sredstava, iz saveza ističu da se svaka odluka donosi transparentno u skladu s planom aktivnosti i financijskim planom HOS-a koji se usvaja krajem godine za sljedeću godinu.

Aktivnosti koje se financiraju iz Hrvatskog olimpijskog odbora, HOS kaže da ne postoji mogućnost trošenja novca, osim namjenskog.

"Obzirom da su ista sredstva dodijeljena temeljem plana aktivnosti i raspoređena po stavkama sukladno planiranim aktivnostima i njihovom opsegu, strogo su namjenska i jedino se tako mogu i pravdati HOO-u, koji ima jasne kriterije o načinu raspodjele i korištenju namjenskih sredstava, a svaki trošak mora biti potkrijepljen odgovarajućim računom za predmetnu aktivnost i dokazom plaćanja istog računa", poručili su iz HOS-a i dodali da bi u suprotnom novac morali vratiti ili ne bi uopće dobili sredstva.

Naglašavaju i da se zalažu za transparentnost financija, ali "ne na teret već ionako preopterećenih kapaciteta nacionalnih sportskih saveza. Jer, pre-reguliranost sustava bez jasnog cilja i rezultata nikome nije na korist".

Hrvatski vaterpolski savez

Hrvatski vaterpolski savez također nas je uputio na poveznicu na kojoj su dostupna sva izvješća: https://hvs.hr/dokumenti/

