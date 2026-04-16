'BORIMO SE PROTIV TOGA' /

Hrvatska opet u vrhu, ali ne po lijepom. Potvrđene loše prognoze, evo što je najviše poskupjelo

No, Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponavlja, Vlada se protiv inflacije ne prestaje boriti.

16.4.2026.
19:29
Mario Jurič
Hrvatska je i dalje u vrhu Europe, ali po ne baš lijepim vijestima. Cijene u Hrvatskoj bile su u ožujku 4,8 posto više u odnosu na isti lanjski mjesec, a u odnosu na veljaču 1,4 posto. Pokazuju to najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku koji je tako potvrdio svoju raniju lošu prognozu. 

Najveći porast cijena ostvaren je u kategoriji stanovanja, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, za 11,1 posto.

Slijede alkoholna pića i duhan, prijevoz, restorani i usluge smještaja, sport i kultura, kategorija osobne njege, socijalne zaštite i raznih roba i usluga. 

Reakcija ministra

U godinu dana rasle su i cijene u zdravstvu - 3,6 posto, hrana i bezalkoholna pića s 3,3 posto, informacije i komunikacije s 3,2 posto te usluge osiguranja i financijske usluge s 2,9 posto.

Pad je na godišnjoj razini zabilježen u tri kategorije - odjeći i obući, obrazovanju te kategoriji pokućstva, opreme za kuću i redovito održavanje kućanstava.

Na mjesečnoj razini, najviše su u prosjeku porasle cijene odjeće i obuće, za 6,3 posto. Pad cijena je zabilježen jedino u kategoriji rekreacije, sporta i kulture, za 0,3 posto.

No, Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponavlja, Vlada se protiv inflacije ne prestaje boriti. 

"Mi ne da ćemo se boriti, nego se borimo cijelo ovo proteklo razdoblje od samih mjera za derivate, sto proizvoda, subvencije energenata, sezone grijanja, plina, električne energije - to su konkretne mjere koje će Vlada produžiti koliko je potrebno da bi naši građani mogli normalno živjeti", poručuje Šušnjar. 

