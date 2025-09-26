Hoće li zbog dronova iznad Europe situacija eskalirati? Stručnjak: 'Lako se tući iz kafića...'

Nakon što su u srijedu navečer u Danskoj morali zatvoriti promet u nekoliko zračnih luka zbog nepoznatih dronova, jutros je sazvana izvanredna konferencija na kojoj su govorili danski ministar obrane Troels Lund Poulsen i ministar pravosuđa Peter Hummelgaard.

Bespolitne letjelice u Danskoj su nadlijetale čak pet zračnih luka. U dvije je na nekoliko sati zatvoren zračni promet, a dronovi su registrirani i u blizini zračne vojne baze u kojoj su smješteni danski borbeni avioni. Thorkild Fogde, načelnik nacionalne policije kaže kako su ovaj incident shvatili vrlo ozbiljno. "Jasno je da se ovo ne može ponavljati. Ovo se mora zaustaviti. Stoga ulažemo veliki trud u suradnji sa svim službama."

Danska premiejrka Mette Frederiksen smatra da iza incidenta stoji Rusija. Vojska je zbog sigurnosti procijenila da ih neće rušiti pa i dalje traje istraga.

"Još ne možemo sa sigurnošću znati tko stoji iza toga. Ali budući da se radi o sustavnoj operaciji koja se na više lokacija odvijala gotovo istovremeno, sve ukazuje na to da je riječ o profesionalnom akteru. Ovo bih definirao kao hibridni napad različitim vrstama dronova", kaže danski ministar obrane Troels Lund Poulsen.

Kovač o dronovima nad Danskom

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je nedavne incidente s nepoznatim dronovima u Danskoj koji su doveli do zatvaranja zračnog prostora i izazvali zabrinutost u Europi.

Na pitanje novinara smatra li da su dronovi slučajnost, Kovač je odgovorio: „Meni se čini da su prolaznici koji su davali izjave novinarima razumniji i hladnokrvniji od ljudi u politici.“ Kovač je upozorio na opasnost preuranjenih zaključaka: „Kako gospodin Pistorius može tvrditi da je to strategija Vladimira Putina? To još nije konkretno utvrđeno.“

Prema Kovaču, prvo je važno jasno utvrditi činjenice. „Prvo treba utvrditi što je sa tim dronovima i odakle dolaze. Danci očito ne znaju, a Nijemci špekuliraju. Njemačka se boji da bi pad dronova mogao biti vrlo opasan,“ rekao je.

O reakciji na dronove bivši ministar ističe: „Ajmo biti hladne glave, ne treba histerizirati. Treba biti borbeno spreman i jasno poslati poruku Rusiji: ako su to vaši dronovi, nemojte to više raditi.“

Kovač upozorava i na rizike slučajnog ulaska ruskih aviona u zračni prostor susjednih država: „Ako ruski avion leti iz Moskve u Kaliningrad, to je moguće, ali ako se samo malo zezne, ulazi u zračni prostor Finske ili Švedske.“

Na pitanje je li rušenje dronova rješenje, Kovač kaže: „Rješenje je da se jasno kaže ruskoj strani, ali isto tako da se točno zna o čemu se radi.“

'U Poljskoj su pale igračke'

Poseban naglasak stavio je na incident u Poljskoj: „Ono što je bilo u Poljskoj, tih oko 19-20 dronova, bili su jeftine igračke. Naravno da je to prijetnja i kršenje suvereniteta Poljske, ali nemojmo histerizirati i odmah pokretati rat. Ratovi se događaju vrlo često manipulacijama.“

O granicama NATO-a i upotrebi sile, Kovač napominje: „Ovo što je do sad bilo ne opravdava upotrebu sile. Budimo hladne glave i razumni.“

Komentirao je i reakcije političara: „Ovi prolaznici mi se čine razumniji od nekih ljudi u politici. Ako bi se htjeli tući, lako je tući se iz kafića, ali za pravo bojište trebate ozbiljnu pripremu. Poljaci su prvi susjedi i jasno su postavili granice.“

Kovač se osvrnuo i na globalni kontekst, odnosno odnose Donalda Trumpa i Vladimira Putina: „Trump je frustriran jer nije uspio riješiti sukob u tri dana. Putin mu je dao prijedlog koji za njega zvučao dobro: Ukrajina mora izaći iz Donjecke oblasti, a ostatak terena zamrznuti. To ne želi predsjednik Zelenski.“

Prema njegovim riječima, situacija se proteže i na strateške interese u drugim dijelovima svijeta: „Oni su htjeli suradnju u Arktiku, Venezuela se otvara, ExxonMobil i Rosneft rade dealove. Putin je lukav, ali poljski premijer Tusk kaže – i ja se slažem – Trump na taj način ispošljava konflikte: 'Evo, vi to rješavate, ja neću tući, ja vam dam oružje, vi to plaćate, a Europljani u okviru NATO-a to trebate riješiti.'“

Zaključno, Kovač ističe: „Jasna komunikacija, razboritost i svjesnost rizika ključni su za očuvanje stabilnosti u regiji.“