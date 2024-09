Pitali smo hotelijera iz Međugorja hoće li odluka Vatikana utjecati na rast destinacije

Nakon 43 godine Vatikan je, uz blagoslov pape Franje, priznao fenomen Međugorja, ali odbio i priznati Gospina ukazanja. Ipak, sam fenomen ne smatraju dovoljno rizičnim da bi vjernicima bilo što ondje zabranjivali.

"Ova će odluka imati utjecaj, tako da se danas veselimo nekom formalnom dijelu, mi to nosimo u srcu, posebice hodočasnici, naši vidioci, fratri, časne sestre, pa i moji pokojni roditelji koji su govorili 'bit će Međugorje', to je nešto što nas nosi sve ove godine", objašnjava hotelijer i vinar iz Međugorja Branimir Penava.

"Svi mi koji se u Međugorju bavimo uslugom hrane i pića te smještaja, u ovom smo dijelu napravili veliki iskorak već godinama. To je prisutno i kod naših gostiju. Cijela hrvatska obala koristi Međugorje kao dodatak, izlet, ali i cijeli svijet sa svojim hodočasnicima", dodaje Penava.

Penava ističe i da mnogi dolaze u Međugorje vjenčati se te da je to posebno. "To nas čini sretnima i zadovoljnima, to su plodovi Međugorja. Bogu hvala našoj Majci koja je ovdje", kaže Penava. Inače, Međugorjem je prošlo već 30 tisuća svatova i to onih koji dolaze iz daljih mjesta.

Objasnio je Penava i kako gleda na komercijalizaciju svetišta. "Sve što se dogodilo prije 43 godine, to je nešto što čini Međugorje. Naravno da su hotelijeri u Istri i Dalmaciji drugačije postavili stvari, a mi smo napravili neki iskorak, ugostili milijune hodočasnika i nešto naučili", zaključuje Penava. Tijekom večeri očekuje se još hodočasnika.

