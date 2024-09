Tajanstveni predmet iz Međugorja skriva Gospine tajne. Dobila ga je vidjelica Mirjana

Uz vidjelice i navodna gospina ukazanja u Međugorju veže se i ime fra Petra Ljubičića, rođenom 1946., koji je odabran za posebnu misiju.

Naime vidjelica Mirjana Dragičević Soldo rekla je da je on odabran da se njemu otkriju tajne poruke koje su zapisane na posebnom predmetu.

Mirjana je prva vidjelica kojoj se Gospa navodno prestala redovito pokazivati. Prema pisanju medija, Mirjana je bila utučena i tužna te je neutješno plakala. Tada se 1982. u 45 minuta ukazanja dogodilo navodno čudo – Gospa je vidjelici otkrila posljednju od deset tajni i predala je "predmet“ na čuvanje. Taj tajanstveni predmet već desetljećima raspiruje maštu štovatelja međugorskog fenomena.

Navodno je riječ i predmetu vilične A4 papira, ali ne zna se od čega je točno napravljen jer nije zemaljskog porijekla i da je neuništiv i na njemu zapisano deset tajni koje joj je Gospa povjerila.

Sadržaj samo ona vidi, nitko drugi. Mirjana je jednom rekla da je u vrijeme dok je još živjela u Sarajevu dala jednoj ženi da vidi pergament, ona je vidjela tekst jedne molitve, dok je druga žena vidjela tekst druge molitve. Otada ova vidjelica ovaj predmet nikome ne pokazuje i skriva ga.

Zanimljivo, kad dođe vrijeme da se otkriju tajne s tog bjelkastog predmeta, navodno će njegov sadržaj prvo reći fra Petru Ljubičiću i to deset dana prije nekog događaja. Jednom kad je prihvatio ovu zadaću, vidjelica Mirjana je rekla da on "više nema izbora".

Kako donosi portal rastimougospodinu.com, evo što je fra Petar rekao o objavi prve međugorske tajne: "To će se zbiti u Međugorju. Deset dana prije događanja prve tajne, Mirjana će me obavijestiti ma gdje se u tom trenutku nalazio. Zatim ću se odmah uputiti u Međugorje, a možda će i providnost htjeti da tamo već budem. Nakon toga provest ću punih sedam dana u molitvi i postu da bih i sam, preplavljen mudrošću Duha Svetoga, potpunije shvatio značenje poruke i bolje proniknuo u njezinu tajnu, a onda je, tri dana prije početka najavljenih zbivanja, objavio svijetu".

Zanimljivo je da međugorski fenomen intrigantniji od drugih slučajeva Marijina ukazanja.

U Fatimi je, primjerice, “Bijela gospođa” vidjelici Luciji povjerila samo jednu tajnu, razdijeljenu u tri dijela, a u Lourdesu nije bilo nijedne tajne.

U Međugorju pak, tvrde vidioci, riječ je o čak deset tajni.

Do danas nitko ne zna kakve tajne je Gospa povjerila vidjelicama, nagovještavaju li kakvu strašnu sudbinu čovječanstvu, ali je do danas Međugorje postala točka vjerskog okupljanja i Marijanske pobožnosti koja privlači katolike iz cijelog svijeta.

Fra Ljubičić je izjavljivao da se “bliži početak međugorskih tajni”, da se ne zna kad će to biti, ali da je svakim danom taj dan sve bliži.

Vidjelica Marija 25. kolovoza 1991. Prenijela je poruku Djevice Marije da “ono što je započelo u Fatimi, završava u Međugorju”. Ovime se misterij Marijinih navodnih ukazanja samo produbljuje.

Sam papa Franjo iskazao je rezervu prema ukazanjima u Međugorju te je poznat njegov stav da "Gospa nije šefica poštanskog ureda"

Papa ranije o Međugorju

Naime, papa je 2015. dao intervju za za jubilarni 4000. broj časopisa La Civiltà Cattolica. Komentirajući razlog zašto je izabrao marijanske teme za Svjetske dane mladih, kazao da je takva tematika izabrana u Latinskoj Americi.

"Oni tamo štuju Gospu, ali pravu. Ne Gospu šeficu poštanskog ureda koja svaki dan šalje drugačije pismo govoreći: Djeco moja, učinite to i onda drugi dan učinite drugo. Ne, ta ne. Prava Gospa je ona koja generira Isusa u našem srcu, koja je majka. Ova moda o Gospi superstaru, koja je protagonistica i stavlja sebe u središte, nije katolkinja", kazao je papa.

Tada su njegove izjave protumačili kao ismijavanje Međugorja.

Službeni stav Vatikana

Inače, dikasterij za nauk vjere, uz blagoslov pape Franje, dodijelio je u četvrtak Međugorju status Nihil Obstat što znači da se dopuštaju i potiču crkvena hodočašća i pobožnosti u tom svetištu!

Milijuni vjernika koji svake godine odlaze u Međugorje dobili su službeno zeleno svjetlo Svete Stolice za pobožnosti i hodočašća na mjesto navodnog Gospinog ukazanja u Bosni i Hercegovini, odnosno status Nihil Obstat.

Tekst koji je potpisao kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt Dikasterija za nauk vjere, odobrio je papa Franjo 28. kolovoza. To nije priznanje "nadnaravnosti" ukazanja, niti je moglo biti: prijašnji Sveti ured je u svibnju odobrio nova razboritija pravila i u tim slučajevima Vatikan se više ne izjašnjava, može samo iznimno - papa.

No, od šest mogućih stupnjeva presude - od odobrenja do zabrane - Dikasterij za nauk vjere odabrao je najvišu, a to se nikako nije dalo.

'Kraljica mira'

Bilješka bivšeg Svetog oficija pod naslovom "Kraljica mira" daje "pozitivnu ocjenu većine međugorskih poruka", iako se ističe da to "ne implicira izjavu da one imaju izravno nadnaravno podrijetlo" i "kada se govori o "porukama" od Madone, to se uvijek mora shvatiti kao "navodne poruke". Upamtite da su vjernici, kada su suočeni s dopuštenjem za "duhovni događaj", "ovlašteni prikloniti mu se na razborit način", ali "nisu dužni vjerovati u njega". Ali prije svega prepoznaje "prisutnost Duha Svetoga za dobro naroda Božjega" u onome što se dogodilo počevši od 24. lipnja 1981., kada je šest tinejdžera izjavilo da je vidjelo "Gospu", na hrvatskom za "Gospu", za prvi put, stoji u Noti o duhovnom iskustvu vezanom za Međugorje.

Važno je odmah na početku razjasniti da zaključci ove Note ne podrazumijevaju prosudbu o moralnom životu navodnih vidjelaca. S druge strane, treba se prisjetiti da, kada se prepozna djelovanje Duha za dobro Naroda Božjega "usred" nekog duhovnog iskustva od svoga početka do danas, karizmatski darovi – koji bi mogli biti povezani s tim iskustvom – da bi mogli djelovati ne zahtijevaju nužno moralnu savršenost uključenih osoba.

