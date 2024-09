Kome se Gospa ukazala prije 43 godine? Neki je i dalje vide svakodnevno

Ovog je ponedjeljka kao 'bomba' izašla vijest koju je sam Vatikan objavio na svojim službenim stranicama, a riječ je o tome da će se danas saznati službeni stav Crkve o fenomenu u Međugorju.

Konferencija će se održati u 11:30 sati u dvorani pape Pija X, a tema će biti "duhovno iskustvo Međugorja". Spekulira se da bi međugorski fenomen mogao dobiti zeleno svjetlo', odnosno status nihil obstat.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No kako je sve počelo i gdje su danas vidjelice i vidioci iz Međugorja?

Sve je započelo prije više od 43 godine. Šestero djece našlo se na brdu Crnica (koje se sada naziva Brdo ukazanja) i svjedočilo onome u što pola svijeta i danas vjeruje, ali i u što pola njih sumnja.

Mirjana Dragičević, Ivanka Ivanković, Marija Pavlović, Jakov Čolo, Vicka Ivanković i Ivan Dragičević tog su 24. lipnja 1981. vidjeli Majku Božju. Svatko od njih ima(o) (je) ukazanja koja (su) prenose/ili cijelom svijetu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ovom tekstu predstavit ćemo svih šestero vidjelica o kojima se ne zna toliko puno. Medije i intervjue nerijetko izbjegavaju, ali o njima se ipak znaju neki detalji iz privatnog života. Isto tako, pokušat ćemo objasniti što su to Tajne koje im je Majka Božja dala.

Međugorske vidjelice

Ivanka Ivanković - Elez

Prva koja je vidjela gospu bila je Ivanka Ivanković - Elez, rođena 21. lipnja 1966. u Bijakovićima. Ona je tad išla u Srednju ekonomsku školu u Mostaru, ali ju je ubrzo napustila. Imala je svakodnevna ukazanja sve do 7. svibnja 1985. kada joj je Gospa povjerila desetu tajnu i rekla da će tijekom svog života ukazanja imati jednom godišnje, na 25. lipnja.

Molitvena nakana koju joj je Gospa dala je da moli za obitelji. U prosincu 1986. udala se za Rajka Eleza s kojim ima troje djece, a žive u Miletini.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vidjelica Ivanka jednom je prilikom rekla da je tog 7. svibnja kada je imala posljednje svakodnevno ukazanje, bilo najduže - jer je Gospa ostala s njom jedan sat. Na tom ukazanju vidjela je i svoju pokojnu majku.

Mirjana Dragičević - Soldo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mirjana je imala 16 godina kada se Marija prvi put ukazala. Rođena je 18. ožujka 1965. u Sarajevu gdje je i završila gimnaziju te studirala agronomiju. No ljeta je provodila u Međugorju jer su joj tamo živjeli baka i djed.

Zajedno s Ivankom vidjela je Gospu, a svakodnevna ukazanja imala je do 25. prosinca 1982. kada joj je Gospa povjerila desetu tajnu. Tada joj je rekla da će ukazanja imati samo na svoj rođendan, 18. ožujka, ali od 2. kolovoza 1987. ima ukazanja svakog drugog u mjesecu. No i to je završilo 2020. kada joj je Gospa rekla da će joj se nadalje ukazivati samo na njezin rođendan.

Udala se za Marka Soldu 1989. te imaju dvije kćeri, a žive u Bijakovićima. Mirjani je Gospa dala molitvenu nakanu za nevjernike.

Marija Pavlović - Lunetti

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marija Pavlović rođena je 1. travnja 1965. u Bijakovićima, a završila je srednju frizersku školu u Mostaru. Za razliku od Mirjane i Ivanke, Mariji Gospa nije povjerila desetu tajnu te se smatra da i dalje ima svakodnevna ukazanja.

Od siječnja 1987. svakog 25. u mjesecu Gospa Mariji upućuje poruke za župu Međugorje i cijeli svijet. Molitvena nakana zadana od Gospe su joj molitva za posvećena zvanja te duše u čistilištu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od rujna 1993. u braku je s Talijanom Paolom Lunettijem s kojim ima četvoricu sinova. Žive u Monzi pokraj Milana te u Međugorju.

Vicka Ivanković - Mijatović

Vicka je u trenutku ukazanja bila najstarija od šestero djece. Rođena je 3. rujna 1964. godine u Bijakovićima. Ona isto kao i Marija tvrdi da ima svakodnevna ukazanja, a Gospa je i njoj povjerila devet tajni.

Molitvena nakana koju je dobila je molitva za bolesne i duše u čistilištu. Godine 2022. udala se za Marija Mijatovića s kojim ima dvoje djece. Žive u Krehin Gradcu nedaleko od Međugorja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jakov Čolo

Jakov je bio najmlađi od vidjelaca. Rođen je 6. ožujka 1971. u Sarajevu, dakle imao je samo deset godina kada mu se Gospa ukazala. Živio je s majkom koja je umrla dok je imao 12 godina, a nakon toga otišao je kod ujaka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svakodnevna ukazanja imao je do 12. rujna 1998. godine kada mu je Gospa povjerila desetu tajnu. Gospa je za njega odabrala datum 25. prosinca, odnosno Božić kada mu se svake godine ukazuje.

Nakana koju mu je Gospa dala je molitva za bolesne. S 22 godine oženio se s Talijankom Annalisom Barozzi iz Asole te imaju troje djece. S obitelji živi u Bijakovićima.

Ivan Dragičević

Ivan je rođen u Bijakovićima 25. svibnja 1965. i uz Jakova jedini muškarac koji je svjedočio Gospinom ukazanju u Međugorju. I dan danas svjedoči te ima svakodnevna ukazanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

On uz Vicku i Mariju ima povjereno devet tajni, a nakana od Gospe je da moli za mlade, za obitelji te za svećenike.

Prije 30 godina oženio je Amerikanku Laureen Murphy te imaju četvero djece. Žive na dvije lokacije, u SAD-u i u Bijakovićima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Deset tajni

"Što sam započela u Fatimi, završit ću u Međugorju", sažetak je Gospine poruke od 25. kolovoza 1991. godine koju je javnosti prenijela vidjelica Marija. Te 91.' godine to je bilo veliko iznenađenje zato što je Gospa po prvi puta povezala međugorsko i fatimsko ukazanje. I druga vidjelica, Mirjana, kojoj je Majka Božja na čuvanje povjerila deset tajni, tvrdi da je veza između Međugorja i Fatime jako čvrsta.

A što su uopće te tajne?

Majka Božja svakom vidjelici povjerila je posebnu nakanu za koga da mole, ali i povjerila im nekoliko tajni. Oni koji imaju svih deset, više se ne ukazuje svakodnevno.

Svih šestero obvezano je zavjetom šutnje, odnosno vidioci o njihovu sadržaju ne žele govoriti pa se o njima ne zna puno, ali ima nekoliko podataka koji su dostupni i koji se čine vrlo zanimljivi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tajne se odnose na budućnost čovječanstva, Crkve, Međugorja te vidjelaca osobno. Primjerice sedma, osma, deveta i deseta tajna odnose se na budućnost cijelog čovječanstva. Te tajne mogle bi uzdrmati svijet, a neki vidioci kada su čuli njihov sadržaj bili su uplašeni te su zaplakali.

Mnogo je pitanja kada bi se te tajne mogle ostvariti. Odgovora naravno nema, ali je zanimljivo što je vidjelica Mirjana, prema onome što joj je Gospa naložila, odabrala svećenika svog povjerenja kojemu će kada dođe to vrijeme - provjeriti tajne. On će ih zatim objaviti svijetu. Svećenik kojeg je Mirjana odabrala je fra Petar Ljubičić, rođen 1946. godine. Ovako je on govorio prošle godine:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad će to biti, ne znamo. Slutimo da smo tome svakim danom sve bliži. Činjenica jest da je danas sve u krizi. Svašta se događa. Previše je nezadovoljstva i nevolja svake vrste. Poruka svake tajne mogla bi biti: Vrijeme je ozbiljno. Poradite na svome spasenju. Budite pripravni svakog trenutka susresti se s osobnim i živim Bogom."