Posebnost Plavog križa i što se dogodilo u kući jedne vidjelice: Donosimo priče o fenomenima iz Međugorja

Mirjana je imala 16 godina kada joj se Marija prvi put ukazala. Rođena je 18. ožujka 1965. u Sarajevu gdje je i završila gimnaziju te studirala agronomiju. No ljeta je provodila u Međugorju jer su joj tamo živjeli baka i djed. Svakodnevna ukazanja imala je do 25. prosinca 1982. kada joj je Gospa povjerila desetu tajnu. Tada joj je rekla da će ukazanja imati samo na svoj rođendan, 18. ožujka, ali od 2. kolovoza 1987. ima ukazanja svakog drugog u mjesecu. No i to je završilo 2020. kada joj je Gospa rekla da će joj se nadalje ukazivati samo na njezin rođendan.