Glavobolja zbog dopunskog, Hrvatima stiglo 'iznenađenje: 'Baš su bitange, nije u redu...'

Zdravlje nema cijenu, ali zbog novog cjenika HZZO-a za dopunsko zdravstveno osiguranje kod pacijenata su dijagnosticirani glavobolja i ljutnja, ovog puta zbog nadoplate koja stiže onima koji su ga već platiti na godišnjoj razini.

"Ništa retroaktivno nije u redu, nikak. Baš su bitange, da ne velim nekaj drugo. Strašno, strašno kaj se događa u ovoj državi. Pogotovo zdravstvo i to sve skupa, loše. Ak je plaćeno, onda je plaćeno idemo dalje", rekle su Nadica i Vera iz Zagreba.

Dalje idu cijene. Hrvatska udruga za zaštitu potrošača smatra da je zahtjev HZZO-a da korisnici doplate osiguranje koje su lani platili za cijelu ovu godinu nezakonit. Telefoni im ne prestaju zvoniti. "Smatramo da ti ljudi ništa ne trebaju platiti, oni su to jednokratno platili, onda im HZZO nije trebao slati to, ako su znali da idu u poskupljenje", kaže Ana Knežević, predsjednica Udruge za zaštitu potrošača.

Retroaktivno na naplatu stiže 69 eura

Cijena dopunskog raste s 9.29 centi eura na 15 eura od idućeg mjeseca. Godišnja polica sa 111 eura na 180 eura. Retroaktivno na naplatu djelu građana stiže 69 eura.

"Mislim da je taj problem bio očekivan, s obzirom na to da su uplatnice za cijelu godinu poslane po staroj cijeni, ništa iznenađujuće, mislim da one koji su platili cijelu godinu ne bi trebalo tražiti retroaktivno, ali vidjet ćemo što će reći", kaže Ivica Belina, predsjednik koalcije Udruge u zdravstvu.

Kažu u HZZO-u da postupaju u skladu sa zakonom. "Općim uvjetima propisano je da se premija uplaćuje mjesečno. Njezin iznos može se promijeniti za vrijeme osigurateljnog razdoblja u slučaju promjene zakona ili podzakonskih propisa, odnosno općih akata HZZO-a", kažu iz HZZO-a.

Traži se intervencija Državnog inspektorata

Za Udrugu za zaštitu potrošača neprihvatljivo, pa zahtijevaju intervenciju Državnog inspektorata. "Da, državni inspektorat je taj koji se treba uključiti i pregledati o čemu se radi".

Udruge kažu da je komunikacija HZZO prema osiguranicima trebala biti jasnija. "Imam slučajeva iz osobne okoline gdje me zaustavljaju susjedi i slično i pitaju od kada kreće poskupljenje, koliko i kako trebaju platiti, mislim da su to informacije koje su trebale češće biti prisutne u javnosti" kaže Belina.

Propusta nije bilo kod ovog 85-godišnjaka. Kada je čuo da dolazi do promjena odmah se angažirao jer plaća 6 mjeseci unaprijed, no sada to neće morati jer platio je samo prvi mjesec. "Oni će morati, ali ja neću pošto sam ja pratio i zvao u Petračićevu. Za prvi mjesec sam platio, a za drugi treći, četvrti, peti i šesti i platim unaprijed, ostajem u HZZO, kud ću ići ostajem u HZZO-u, odeš kod privatnika i onda u bolnici moraš nadoplatiti", kaže Slavko iz HZZO-a.

Oni kojima je poskupljenje veliko mogu raskinuti ugovor s HZZO-om do kraja mjeseca bez plaćanja penala.