Veselka

Veselka ima 35 godina i dolazi iz Trebinja u Bosni i Hercegovini, a trenutačno živi na planini Durmitor u Crnoj Gori. Odrasla je u bezbrižnom okruženju velike i skladne obitelji, postala je samostalna žena koja radi što želi i ne zanima je praćenje društvenih pravila. Nema neugodnih iskustava iz prijašnjih veza i kaže da su uglavnom završavale kada su se interesi i želje partnera počeli razilaziti. Vjeruje da jednom završena priča završava zauvijek. U showu kaže da će biti iskrena do kraja i da bi jedino mogla snažno reagirati na ljudsku glupost. Nije sigurna bi li se usudila poljubiti pred kamerama, ali ako do toga dođe, u šali kaže da je Gospodinu Savršenom spremna ponuditi - čelo. Gledajte novu sezonu 'Gospodina Savršenog' od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!